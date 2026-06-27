假日無車 高雄公車式小黃 民眾盼增班

高雄偏鄉幅員廣闊，公車無法完全深入，市府十多年來推「公車式小黃」取代公車載運，滿足就醫、通勤等需求，但全市五十三條公車式小黃路線，近半假日不行駛，偏區民眾抱怨周末想到外地反而無車可搭，盼盡速增設假日班次。

交通局表示，公車式小黃的服務宗旨是滿足偏鄉地區民眾平日通勤、通學需求，班次主力仍在平日，假日若有行駛需求，需加強和業者評估增設。目前增加班次最主要問題仍在司機員額數不足，需持續媒合有意願的司機加入假日班次，才有開設假日班次的可能。

高雄偏遠地區公車乘載率低，市府二○一四年起推動公車式小黃服務，以計程車替代公車，收費比照公車，路線能更深入偏鄉，目前旗美九區及路竹、阿蓮等區都有公車式小黃。

高雄公車式小黃目前有五十三條路線，行駛卅四個行政區，中華大車隊經營的十七條路線行經燕巢、茄萣、永安、大樹、大社等區，有十線未規畫假日發車；皇冠大車隊主要經營原民區及旗美等區，卅六條路線中有十六條未規畫假日發車。旗山區民眾反映，偏鄉地區在假日時也有交通需求，希望增加假日班次。

高雄市政府公共政策網路參與平台曾有民眾提案，指公車式小黃「大樹線」只有平日行駛、假日停駛，民眾假日想前往義大世界，須搭火車至高鐵左營站，再轉乘八五○一或哈佛快線繞遠路才可抵達。

議員黃秋媖說，公車式小黃啟用逾十年，每月服務人數超過一點六萬人次，不僅解決大型公車乘載率低問題，也降低市府補助公車業者的財政負擔、促進減碳，但假日多處站點未行駛，確實不便。