鄉親鄉情／楊士逸鐵腕追查 洗刷東港詐騙惡名

「在東港，大家攏知道我們在做詐仔」，詐騙集團成員落網後說的這句話，讓屏東地檢署檢察官楊士逸燃起掃蕩鬥志，他痛施鐵腕瓦解「同學會式」的詐團人脈鏈，讓東港地區不致再背負「詐騙小鎮」惡名，鐵血行徑獲今年檢察體系最高榮譽「法眼明察獎」。

司法官五十四期的楊士逸，分發至屏東地檢署當檢察官達十一年，偵辦東港詐團案時他剛好住東港，因聽到一名落網詐團成員大言不慚地說「東港攏知我們在做詐仔」，他心想，「既然都知道你們在做詐團，那我就把你們抓起來」。

他從一起遭騙一五○萬元的詐案向上溯源，查獲幕後首腦是在東港開木藝店的林男，專吸收來自東港、林邊、佳冬、新園等鄉鎮的年輕人從事詐騙，這些人不乏高中同學或朋友，問一句「最近有沒有好賺的」，很容易就拉進來，且一個拉一個。楊士逸嘆，不少年輕人沒前科，加入詐團後卻將人生賠進去，更讓東港背負「詐騙小鎮」惡名。

二○二三年三月檢方展開搜索行動，揪出林姓幕後首腦。楊士逸苦笑，詐團成員彼此也有心結，有的認為首腦偏袒自己人，也有人嫌分潤不公，檢警自他們的手機對話紀錄、員工旅遊保險單等蛛絲馬跡搜得鐵證。

楊士逸說，到工地頂著烈日工作一天才一千多元，做車手吹冷氣、插卡提款五分鐘領錢後就能賺進上千元，顯示年輕人價值觀偏差，不願腳踏實地工作，讓詐騙變成一種「產業」。但司法偵審絕對不會是一場猴戲，檢警會持續追查其他集團成員及犯罪所得，實現真正的正義。