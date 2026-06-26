仍有積淹水 屏縣府宣布27日沿海6鄉鎮停班停課

金門烈嶼鄉貴山海岸近日展開互花米草移除作業，原本趕在大規模擴散前提前清除，被地方視為防治外來入侵種的重要一步，不料工程才進入第二天，就有民眾發現大量帶著根系的互花米草散落潮間帶，有的漂浮海面、有的隨海浪來回沖刷，引發外界憂心，若植株仍具再生能力，恐因清除不當反而加速擴散。對此，金門國家公園管理處表示，將視天候狀況，請廠商儘速進場回收漂流植株。

2026-06-26 18:31