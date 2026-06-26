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仍有積淹水 屏縣府宣布27日沿海6鄉鎮停班停課
屏東縣政府宣布，27日東港鎮、新園鄉、南州鄉、林邊鄉、崁頂鄉、佳冬鄉等6鄉鎮停止上班、停止上課；其餘地區正常上班、正常上課。縣府表示，未宣布停班課的鄉鎮，經自我評估可停止上班課，事後再向服務機關或就讀學校陳報。
縣府表示，部分鄉鎮受到暴雨影響，仍有多數地區積淹水、交通受阻，影響通行安全，為維護鄉親安全，27日東港鎮、新園鄉、南州鄉、林邊鄉、崁頂鄉、佳冬鄉等六鄉鎮停止上班、停止上課；其餘地區正常上班、正常上課。
另依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，27日未發布停班停課地區民眾，因積淹水影響通行安全，或有致災的疑慮，仍可先行自我評估停止上班、上課，事後再向服務機關或就讀學校陳報。
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