快訊

害怕被發現？彰化荔枝園女裹屍案 疑吸毒過量致死被3男棄屍

政院調查職場霸凌顏慧欣成立 楊珍妮反擊報告「痛心不已」：少數有圖謀者片面之詞

低軌衛星不香了？華通驚爆8,574萬元違約交割 今年上市櫃第14起

聽新聞
0:00 / 0:00

蘭嶼拼板舟贈菲律賓巴丹省典藏 南島文化連結象徵

中央社／ 巴丹群島馬哈濤鎮26日專電
蘭嶼達悟族26日將大型拼板舟「黃金友誼號」贈予巴丹省政府典藏。駐菲代表周民淦（前）、台商、僑胞及其他貴賓登舟合影。中央社
蘭嶼達悟族26日將大型拼板舟「黃金友誼號」贈予巴丹省政府典藏。駐菲代表周民淦（前）、台商、僑胞及其他貴賓登舟合影。中央社

菲律賓巴丹群島省今天慶祝「巴丹節」，蘭嶼達悟族將剛完成跨海「尋親」任務的大型拼板舟「黃金友誼號」，贈予當地政府典藏，作為南島文化連結的象徵。

達悟族勇士上週乘「黃金友誼號」自蘭嶼出發，循300年前古航道航抵巴丹群島（Batanes），完成「尋親」之旅。部分族人在短暫交流後返台，「黃金友誼號」則留在當地。

原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯（Maraos）今天下午代表族人，在馬哈濤鎮（Mahatao）體育館把「黃金友誼號」正式移交給巴丹省長阿古托（Ronald Aguto, Jr.），駐菲代表周民淦、馬尼拉台商與僑胞及巴丹省官員共同見證。

「黃金友誼號」由27片木板拼接打造，以龍眼木、麵包樹為材料，船體厚重堅固，承載達悟族傳統航海智慧。

儀式中，雙方貴賓共同登船象徵啟航，由阿古托掌舵、貴賓划槳，在熱烈掌聲中完成交接。阿古托表示，這次捐贈不只是慷慨之舉，更展現彼此「手足情誼」。

瑪拉歐斯期盼巴丹省將「黃金友誼號」作為教育與文化用途，也希望巴丹群島原住民伊巴丹族（Ivatan）明年乘「黃金友誼號」前往蘭嶼，未來雙方輪流舉辦航海活動。

他也代表總統賴清德贈送羊角給阿古托。在蘭嶼文化中，羊角象徵富足、長壽與平安。

台灣原民文化基金會早在2022年就向外交部提出人力划行跨越巴士海峽的計畫。時任亞太司長周民淦認為極具意義，便簽請部長核准。

周民淦說，這次航行不僅是一艘船從蘭嶼划向巴丹群島，更象徵台灣與菲律賓透過南島民族文化重新建立深厚連結。能親自參加這項計畫，他心裡非常感動。

為此，周民淦特地穿著寫有拼裝詞Taiwanihan的上衣，凸顯台菲同舟共濟之意。Taiwanihan是由Taiwan與Bayanihan兩詞組合而成，Bayanihan有同舟共濟、相互扶持之意。

另一方面，周民淦晚間代表台灣，向巴丹省政府及當地社區捐贈50萬披索（約新台幣26萬元）、50面山路反射鏡及30台輪椅。

周民淦表示，菲律賓陸戰隊長期駐守在巴丹北端、鄰近蘭嶼的雅米島，「他們捍衛菲律賓，在某種程度上也維持了區域和平穩定」，台灣希望藉捐贈表達感謝。

他指出，巴丹群島道路多彎曲，反射鏡有助提升交通安全；輪椅則可供島上有需要病患使用。

蘭嶼達悟族26日將大型拼板舟「黃金友誼號」贈予巴丹省政府典藏。儀式中，原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯（前右）代表總統賴清德，贈送羊角給巴丹省長阿古托（前左）。中央社
蘭嶼達悟族26日將大型拼板舟「黃金友誼號」贈予巴丹省政府典藏。儀式中，原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯（前右）代表總統賴清德，贈送羊角給巴丹省長阿古托（前左）。中央社

菲律賓 蘭嶼 達悟族 原住民

延伸閱讀

菲學者：分離300年 巴丹與蘭嶼仍共享祖先記憶

菲律賓最北秘境巴丹群島 原始風光吸引深度旅人

台灣觀光部落嘉年華 蕭美琴：讓國際認識台灣多元文化

原博籌備處與愛努財團攜手 開啟台日原住民交流新頁

相關新聞

蘭嶼拼板舟贈菲律賓巴丹省典藏 南島文化連結象徵

菲律賓巴丹群島省今天慶祝「巴丹節」，蘭嶼達悟族將剛完成跨海「尋親」任務的大型拼板舟「黃金友誼號」，贈予當地政府典藏，作為...

仍有積淹水 屏縣府宣布27日沿海6鄉鎮停班停課

屏東縣政府宣布，27日東港鎮、新園鄉、南州鄉、林邊鄉、崁頂鄉、佳冬鄉等6鄉鎮停止上班、停止上課；其餘地區正常上班、正常上課。縣府表示，未宣布停班課的鄉鎮，經自我評估可停止上班課，事後再向服務機關或就讀學校陳報。

雨量未達標 高雄市宣布27日恢復正常上班上課

米克拉颱風外圍環流影響減弱，高雄市政府今晚宣布，根據中央氣象署最新雨量預測，27日高雄市山區及平地預估雨量均未達停班停課標準，明天恢復正常上班、正常上課。

金門互花米草清除驚見帶根漂流 民眾憂公帑白花「越清越擴散」

金門烈嶼鄉貴山海岸近日展開互花米草移除作業，原本趕在大規模擴散前提前清除，被地方視為防治外來入侵種的重要一步，不料工程才進入第二天，就有民眾發現大量帶著根系的互花米草散落潮間帶，有的漂浮海面、有的隨海浪來回沖刷，引發外界憂心，若植株仍具再生能力，恐因清除不當反而加速擴散。對此，金門國家公園管理處表示，將視天候狀況，請廠商儘速進場回收漂流植株。

空拍／南部豪雨釀嚴重淹水 空拍直擊汪洋一片房屋、農田泡水中

受到豪雨持續侵襲，南部各地災情頻傳，高雄市路竹區永華路底、鄰近二仁溪一帶更因暴雨宣洩不及，爆發嚴重淹水災情。空拍鏡頭直擊，洪水漫過道路、農田，大片土地遭混濁泥水覆蓋，原本熟悉的街景瞬間消失，宛如一座漂浮在水面上的孤島，畫面令人震撼。從高空俯瞰，二仁溪沿岸低窪地區幾乎全面泡在洪水之中，民宅、工廠及農地無一倖免，僅剩少數屋頂及電線桿露出水面，蜿蜒道路早已看不出原貌，四周盡是一片黃褐色汪洋。洪水不僅阻斷交通，也讓居民日常生活陷入停擺，不少人受困家中等待救援。

影／豪雨勘災驚魂！台南議員跌落下水道人孔 驚險畫面曝光

連夜豪雨重創台南仁德區大淹水，市議員郭鴻儀一早6點多接獲民眾陳情，涉水前往正義三街協助將噴開的雨水下水道孔蓋蓋回去時，不慎跌落下水道的驚險狀況，，所幸奮力爬出，全身多處擦傷，他驚魂未定說，「命差點被收走」，監視器畫面曝光，令人看了捏把冷汗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。