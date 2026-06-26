蘭嶼拼板舟贈菲律賓巴丹省典藏 南島文化連結象徵

菲律賓巴丹群島省今天慶祝「巴丹節」，蘭嶼達悟族將剛完成跨海「尋親」任務的大型拼板舟「黃金友誼號」，贈予當地政府典藏，作為南島文化連結的象徵。

達悟族勇士上週乘「黃金友誼號」自蘭嶼出發，循300年前古航道航抵巴丹群島（Batanes），完成「尋親」之旅。部分族人在短暫交流後返台，「黃金友誼號」則留在當地。

原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯（Maraos）今天下午代表族人，在馬哈濤鎮（Mahatao）體育館把「黃金友誼號」正式移交給巴丹省長阿古托（Ronald Aguto, Jr.），駐菲代表周民淦、馬尼拉台商與僑胞及巴丹省官員共同見證。

「黃金友誼號」由27片木板拼接打造，以龍眼木、麵包樹為材料，船體厚重堅固，承載達悟族傳統航海智慧。

儀式中，雙方貴賓共同登船象徵啟航，由阿古托掌舵、貴賓划槳，在熱烈掌聲中完成交接。阿古托表示，這次捐贈不只是慷慨之舉，更展現彼此「手足情誼」。

瑪拉歐斯期盼巴丹省將「黃金友誼號」作為教育與文化用途，也希望巴丹群島原住民伊巴丹族（Ivatan）明年乘「黃金友誼號」前往蘭嶼，未來雙方輪流舉辦航海活動。

他也代表總統賴清德贈送羊角給阿古托。在蘭嶼文化中，羊角象徵富足、長壽與平安。

台灣原民文化基金會早在2022年就向外交部提出人力划行跨越巴士海峽的計畫。時任亞太司長周民淦認為極具意義，便簽請部長核准。

周民淦說，這次航行不僅是一艘船從蘭嶼划向巴丹群島，更象徵台灣與菲律賓透過南島民族文化重新建立深厚連結。能親自參加這項計畫，他心裡非常感動。

為此，周民淦特地穿著寫有拼裝詞Taiwanihan的上衣，凸顯台菲同舟共濟之意。Taiwanihan是由Taiwan與Bayanihan兩詞組合而成，Bayanihan有同舟共濟、相互扶持之意。

另一方面，周民淦晚間代表台灣，向巴丹省政府及當地社區捐贈50萬披索（約新台幣26萬元）、50面山路反射鏡及30台輪椅。

周民淦表示，菲律賓陸戰隊長期駐守在巴丹北端、鄰近蘭嶼的雅米島，「他們捍衛菲律賓，在某種程度上也維持了區域和平穩定」，台灣希望藉捐贈表達感謝。

他指出，巴丹群島道路多彎曲，反射鏡有助提升交通安全；輪椅則可供島上有需要病患使用。