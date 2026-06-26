金門互花米草清除驚見帶根漂流 民眾憂公帑白花「越清越擴散」

金門烈嶼鄉貴山海岸近日展開互花米草移除作業，原本趕在大規模擴散前提前清除，被地方視為防治外來入侵種的重要一步，不料工程才進入第二天，就有民眾發現大量帶著根系的互花米草散落潮間帶，有的漂浮海面、有的隨海浪來回沖刷，引發外界憂心，若植株仍具再生能力，恐因清除不當反而加速擴散。對此，金門國家公園管理處表示，將視天候狀況，請廠商儘速進場回收漂流植株。

長期投入潮間帶生態保育的金門潮間帶學會理事長洪清漳今天在臉書社團「金門潮間帶」發文指出，貴山互花米草終於展開移除，值得肯定第一線工作人員的辛勞，但他前往現場勘查時，卻發現大量帶根植株散落潮間帶，部分漂浮水面、部分沿岸漂流。他擔心，若這些植株仍具有再生能力，潮汐將成為最佳「運輸工具」，把互花米草帶往其他海岸，增加新的入侵風險。

洪清漳表示，互花米草生命力極強，治理不能只是將植株拔除，更重要的是完整收集、集中清運，避免任何可能再生的植株殘留現地。否則恐陷入「今年花錢移除、明年重新長出，再編預算、再移除」的惡性循環，不僅無法真正解決問題，也浪費人力與公帑。

他也呼籲主管機關檢討施工流程，包括是否要求施工單位完整清除帶根植株、建立現場巡查與驗收機制、退潮後再次巡檢回收遺漏植株，以及評估潮汐條件，避免在容易造成漂流的時段施工。他強調，治理外來入侵種最怕「只完成一半」，真正成功不是今天拔除多少，而是未來海岸不再遭互花米草占據。

施工方式也引起地方討論，一名關姓網友表示，「這種方式不對，就像翻土除草一樣，越挖反而越長。」他擔心帶根植株隨潮汐四處漂散，未來只要是沙質灘地，都可能成為新的繁殖據點。另有民眾認為，既然投入公帑防治，就應做到徹底，「不要今天清、明天又長」，否則只是反覆花錢卻無法根治。

對此，金門國家公園管理處表示，今年規劃清除安東、瓊林、天摩山及烈嶼貴山等4處海灘互花米草，因地方反映貴山已有小範圍生長，因此在原定工期前協調廠商提前進場，希望趕在擴散前完成防治。

金管處指出，互花米草清除後皆採掩埋方式處理，不會任意棄置；此次因工程尚未完成，加上近日連續降雨，導致部分尚未完成掩埋的植株遭雨水沖散，並非施工完成後棄置現場。後續將視天候狀況，儘速派員回收漂流植株，並持續督促廠商完成清除作業，避免影響防治成效，降低互花米草再次擴散風險。