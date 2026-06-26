互花米草漂流潮間帶恐擴散 金管處：視天候進場清理

民眾發現金門烈嶼貴山已清除的外來種互花米草散落潮間帶，擔憂被潮水帶往他處生長；金管處表示，仍在移除作業中，恐因降雨沖刷才散落，會視天候狀況請廠商進場處理。

外來種互花米草適應力強，入侵金門後生長快速，進而改變潮間帶環境，也影響包括三棘鱟在內生物棲地。金門國家公園管理處、金門縣政府均於各自範圍內辦理互花米草清除作業。

金門潮間帶學會理事長洪清漳今天在「金門潮間帶」臉書（Facebook）社團發文表示，烈嶼貴山互花米草已在大規模擴散前展開移除作業，但今天在現場發現大量帶著根系的互花米草散落潮間帶，有些漂浮在水面，有些隨著海浪來回沖刷，還有些已沿著海岸線四處散布。

洪清漳說，如果這些帶根植株仍有再生能力，潮汐便可能成為最有效率「運輸工具」，將它們帶往其他海岸，增加新入侵風險；原本是為了控制互花米草，卻恐清除不夠徹底，因而讓擴散範圍變得更大。

他表示，互花米草最可怕地方就在於它旺盛生命力；治理工作不能只是「拔起來」，更重要是完整收集、集中清運，避免任何可能再次生長植株殘留現地。

貴山一帶互花米草由金管處負責清除，金管處保育研究科長蘇芊遐接受中央社記者採訪表示，金管處今年預計清除安東、瓊林、天摩山及烈嶼貴山4處海灘互花米草，貴山還未到預定工期，但因地方反映已有小範圍生長，因此請廠商機具與人力提前進場清除。

蘇芊遐說，目前清除完互花米草後，廠商會掩埋處理，不會隨意棄置；因目前仍在施作中，近日又陸續降雨，才導致有互花米草尚未掩埋就被沖走，會再依天候狀況請廠商進場處理漂流的互花米草。