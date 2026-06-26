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高雄多區雨量破500毫米 陳其邁：沿海加速提升排洪

中央社／ 高雄26日電

受鋒面接近及西南風增強影響，高雄美濃、大樹、旗山等累積雨量逾500毫米。市長陳其邁今天至茄萣、湖內視察，要求團隊持續強化排水設施運作，降低豪雨衝擊。

高雄市政府表示，受鋒面接近及西南風影響，高雄近日持續降下豪雨，美濃、大樹、旗山等多個行政區累積雨量超過500毫米，市區平地多處累積雨量也達350毫米以上大豪雨等級。

陳其邁在防災會議後，先前往茄萣區視察茄萣大排排洪狀況及防潮閘門規劃進度，並了解濱海路三段排水改善方案。

陳其邁說，沿海低窪地區易受豪雨與滿潮雙重影響，要求水利局加速相關治理工程，提升排洪能力與防洪韌性；隨後再赴湖內區西挖支線，了解豪雨期間排水及道路通行情形，要求持續加強巡查。

高雄市環境保護局各區清潔隊啟動防汛應變，根據統計，自24日起累計動員1413人次、出動各式車輛210車次，完成道路側溝及洩水孔清疏87.47公里，清運廢棄物達209.84公噸，避免排水受阻造成積淹水。

水利局指出，茄萣地區因地勢低窪，規劃興建防潮閘門及大型抽水站，總經費約新台幣11.2億元，抽水量能可達每秒30立方公尺，以強化整體防洪效能。

針對濱海路三段低窪巷弄排水不良問題，水利局說明，已向中央爭取2200萬元經費改善；湖內區西挖支線排水改善工程則投入約1.2億元，完成1459公尺分洪箱涵，可有效減輕下游排水壓力。

高雄 雨量 陳其邁

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