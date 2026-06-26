影／豪雨勘災驚魂！台南議員跌落下水道人孔 驚險畫面曝光

連夜豪雨重創台南仁德區大淹水，市議員郭鴻儀一早6點多接獲民眾陳情，涉水前往正義三街協助將噴開的雨水下水道孔蓋蓋回去時，不慎跌落下水道的驚險狀況，，所幸奮力爬出，全身多處擦傷，他驚魂未定說，「命差點被收走」，監視器畫面曝光，令人看了捏把冷汗。

郭鴻儀還原過程，位於服務處附近正義三街一帶，「雨水人孔蓋被水壓頂起」，因位在馬路上，先前已有民眾一隻腳踩進去，險些發生意外，他趕往時看到又有民眾踢到孔蓋，就先靠近想要把孔蓋「蓋回去」，沒想到重達上百公斤的鐵蓋竟然鬆開，不慎摔落人孔。

當時積水水位已接近脖子，旁邊住戶見狀都驚叫，他奮力才站起來脫困，不僅全身濕透，身上刮出好幾道傷口，他直言，從事服務30年，第一次遇到如此危險狀況，差一點「命就被收走了」。

郭鴻議說，推估原因是雨水下水道箱涵因上游來水量過大、下游水位同樣高漲，加上抽水站負荷接近極限，導致管線內壓力異常升高，出現「雨水人孔蓋被水壓頂開」；水利局初步回應是都有固定，因同一馬路上有好幾個人孔蓋，要求水利局在水退後要全部檢視，以免下次再發生鬆開意外。

郭鴻儀指出，該區原是南寶排水，配合正義抽水站設置，調整為雨水下水道壓力箱涵，整體治水方向並無問題，但此次暴雨顯示，現行設施在極端氣候下仍有不足之處。他也提醒，人孔蓋應確實固定，否則在在高壓水流衝擊下極易被掀開，一旦遭沖開，不僅影響排水系統運作，也可能造成用路人跌落等公共安全風險。

台南仁德大淹水，市議員郭鴻儀涉水勘災，要協助蓋好人孔蓋時，不慎摔落下水道孔中，監視器錄下驚險過程。圖／郭鴻儀提供