「醒來才知放假」深夜突襲宣布停班課惹議 陳其邁全說了

米克拉颱風外圍環流挾帶豪雨襲擊，不過高市府卻選在今天凌晨12時40分宣布停班停課，不少人早上醒來才知道放假，也引發外界質疑決策時機，市長陳其邁受訪說，關鍵在於中央氣象署深夜修正降雨預報，清晨恐出現瞬間暴雨致災風險，基於市民安全，才在午夜緊急拍板停班課。

陳其邁進一步說明，市府昨晚間11時30分接獲氣象署最新預報後，立即與預報中心及氣象專家研判，綜合多套模式分析，認為清晨通勤時間可能出現短延時強降雨，存在致災風險。

除瞬間暴雨風險外，氣象署最新預估，包括小港等平地地區12小時累積雨量已達200毫米停班停課標準，為維護市民生命安全及通勤安全，綜合兩項因素作出決策，在凌晨宣布停班停課。

陳其邁說，事後也證明研判並非過度保守，今天凌晨至清晨，高雄、屏東上空出現強烈雷雨胞，瞬間豪雨造成部分地區積水；旗山、美濃及內門等地時雨量一度突破100毫米，大樹區累積雨量更超過600毫米，幾乎接近高雄全年平均降雨量2500毫米的1/4，等於一天內降下近1/4年雨量。

他說，雖然颱風未直接登陸高屏地區，外圍環流仍可能帶來極端降雨，短延時豪雨預測本就具有高度不確定性，市府在是否停班停課的判斷上，必須依據最新科學資料，與氣象署及高雄大學等專家共同研判，做出最適當決策。

陳其邁強調，若臨時宣布停班停課造成部分民眾不便，市府表達歉意，面對極端天氣，仍會將市民安全放在第一位，並依據最新氣象資訊滾動式檢討應變措施。