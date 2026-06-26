首屆全國原鄉盃排球錦標賽8月登場 總獎金40萬元

第1屆全國原鄉盃排球錦標賽8月將在屏東登場，總獎金新台幣40萬元。民進黨立委伍麗華今天說，原鄉最常舉辦的地方賽事就是排球賽，除了推動全國性賽事，目標是成立屬於原住民的全國排球協會。原民會說，全力支持原鄉持續舉辦全國性賽事。

伍麗華上午與原民會副主委陳義信、中華民國排球協會秘書長黃國光、財團法人社教文化基金會執行長林清芳以及中華女排國手、新北中纖女排主力球員陳喬恩等人在立法院舉行記者會。

伍麗華說，在原鄉大家都很愛運動，最常舉辦的地方賽事就是排球賽，不分阿美族、魯凱族都很愛打排球，因此決定舉辦全國性賽事，讓大家交流。目前還沒有屬於原住民的全國排球協會，是這屆活動辦完後要努力的目標。

伍麗華指出，這次活動將在8月6日到9日在屏東大學舉行，以「鄉」為單位報名。另外特別規劃「最佳應援團評選活動」，評選3組優秀應援團，每組頒發3000元獎金，讓大家看見原住民應援團是多麼活潑、熱鬧、有趣。

陳義信表示，原民會會當這次比賽最強的後盾，不希望只辦一屆，而是要持續性地舉辦下去，如果未來發展得更好，只要是原鄉就能舉辦，不一定都在屏東，「只要舉辦排球賽，原民會一定全力支持，希望有更多的陳喬恩」。

黃國光說，這次賽事規劃分為社會男子組、女子組，及9人制男子組、女子組、混合組等5大組別，各組冠軍可獲5萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元獎金，總獎金達40萬元。另外結合原民市集、文化展演，希望每年都能舉辦原鄉排球賽，並輪流到各縣市。

陳喬恩表示，很開心有專屬原住民的全國性排球賽，期待讓大家看到更多原住民選手，偏鄉很多孩子運動能力都很不錯，只是沒有足夠的舞台與機會表現，盼透過賽事發現更多明日之星，促進全國原住民交流。