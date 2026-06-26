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澎湖凌晨閃電強降雨加交 不少民眾半夜驚醒
受颱風米克拉外圍環流等影響，澎湖今天凌晨閃電、豪大雨齊發，不少民眾在半夜驚醒，部分低窪地區排水不及而積水，所幸大雨過後水漸退乾。由於水氣重，整座島嶼呈現朦朧景象。
氣象署昨天深夜發布豪雨警報，澎湖地區今天清晨0時至3時許，閃電豪雨不停。澎湖氣象站觀測雨量，湖西短短3小時內下了近160毫米雨量，其中1至2時的時雨量更高達75毫米，馬公地區累積也逾100毫米，雨量驚人。
今天凌晨少見的短暫性閃電與豪大雨，讓不少民眾在睡夢中驚醒，部分地勢較低的住戶、路段、停車場等，出現雨水排水不及而積水，民眾徹夜清理；也傳出有夜行車輛受困。大雨過後，草叢溼地此起彼落的蛙鳴聲，由於水氣重，馬公仍處在一片迷濛的景象。
澎湖消防局表示，尚未接獲有這波短暫強降雨的災情通報，但僅有零星的積水和淹水，都在雨勢趨緩後排除。
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