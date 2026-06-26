高雄輕軌 民代籲增LED投影或電子圍籬防撞

高雄輕軌平均每月發生約二件路口交通事故，市府陸續建置智慧防撞系統，但全市八十六處路口僅完成五十處設置，許多事故仍靠駕駛自主防禦避免。民代建議增設ＬＥＤ投影警示或電子虛擬圍籬及廣播設備，行控中心發現異常時即可遠端進行廣播驅離，降低事故發生。

高市捷運局回應，輕軌各路口多已設置大眾捷運系統聲光號誌，以動態閃爍燈號和音源聲響警示，輕軌路段行人穿越道也設置行穿警示燈、路面警示燈，另輕軌司機員經過路口秉持防禦駕駛概念，會注意有無違規車輛闖入，通過路口時並透過列車響強化警示，高捷保全更會在尖峰時段搭配義交人員在高風險路口加強執勤，強化安全。

高雄輕軌列車去年發生廿四件碰撞事故，今年一月至五月已發生七件，事故樣態經分析，以車輛行經路口時違規左右轉為大宗。

議員張博洋認為，市府過去各項智慧防護系統尚未普及應用，被動式警示機制難以因應複雜路口情境，建議路口再導入電子虛擬圍籬系統，偵測障礙物即啟動告警，並加裝路口廣播設備，授權行控中心人員遠端廣播驅離闖入者。副議長曾俊傑更建議導入ＬＥＤ投影警示系統，列車通過時就能夠顯示告警圖字。

捷運局表示，輕軌為與城市景觀整體融合，沿線以綠籬、緣石與車道區隔，路口設置禁左標誌、資訊標誌（ＣＭＳ）和科技執法設備等，現場設施尚足，相關ＬＥＤ投影警示、電子圍籬系統，已請捷運公司參考評估，持續採取滾動式檢討與優化。