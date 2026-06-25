高雄入夜雷雨交加多處停電 仁武區1098戶搶修中

受颱風外圍環流影響，高雄今天豪大雨不斷，傍晚後雨勢更猛烈，已釀成多區淹水、停電。其中，仁武區霞海路、高楠一街等一帶，因大雷雨造成發電設備損壞，共有1098戶停電，台電目前搶修中。

高雄今天持續出現強降雨，下午5時許市區多處雷雨交加，雨勢不只影響交通，也造成仁武區、小港區逾千戶停電。

台電鳳山區營業處表示，仁武區霞海路、高楠一街、高楠九街、霞海南二街等一帶在晚間5時34分接獲停電通知，共有1098戶停電。台電表示，大雷雨造成台電設備損壞，目前已加派人力進行搶修中，預計晚間8時30分左右全數復電。

此外，小港區大房路等一帶在晚間6時許有110戶停電，經查事故原因為雷擊造成台電設備故障所致，經加派人力搶修，已於晚間6時45分全數復電。

高市府表示，今日受颱風米克拉外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，高雄地區出現短時強降雨，美濃、旗山及內門區累積雨量均達大豪雨等級。其中，美濃站最大1小時累積雨量111.5毫米、最大3小時累積雨量268.5毫米。

高雄市長陳其邁今日前往旗山、美濃地區視察易積淹水路段及校園周邊排水情形。根據高雄市水利局統計，截至下午5時30分，共接獲37件積淹水案件通報。