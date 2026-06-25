影／金門AI智慧泳池啟用　泳客異常20秒內示警搶救黃金時間

金門縣立游泳池今天正式啟用「AI智慧泳池安全監測系統」，成為金門、連江及澎湖三縣市首座導入AI智慧防溺技術的運動場館，教育處長黃雅芬強調，泳池安全管理仍是「以救生員為主、科技為輔」，希望藉由科技提升泳池安全防護能力。

這項啟用記者於今天上午10點在縣立游泳池舉行，包括金馬聯合服務中心執行長吳增允、立委陳玉珍辦公室主任林孫全、副議長歐陽儀雄、縣議員石永城、縣議員董森堡、教育處長黃雅芬、金門縣運動發展中心主任王志仁及縣議員李養生辦公室主任李慧豔等人到場參與，共同見證離島智慧運動場館的重要里程碑。

這項計畫總經費185萬元，其中運動部補助162萬8000元，金門縣政府配合款22萬2000元，由金門縣運動發展中心執行，委由富據智能科技旗下「安心泳系統」建置，縣府指出，系統結合AI影像辨識與即時分析技術，可持續監控泳池內動態，當泳客出現異常停留、水面掙扎或長時間未移動等疑似溺水情況時，系統將立即發出警示，並標示泳客所在位置，協助救生員迅速展開救援。

運動發展中心主任王志仁表示，AI系統最大的功能在於全天候監測與即時示警，可有效補強人力監控死角，降低水域意外風險，提升泳池整體安全管理效能。

縣議員董森堡在觀看系統模擬演練後表示，透過AI技術導入，救生員除了以肉眼觀察泳客狀況外，也能藉由科技輔助，更全面掌握泳池水面動態。他指出，系統除了在泳池旁螢幕即時顯示下水人數及泳客狀態外，救生員也同步配戴智慧手錶接收警示訊息。當系統偵測泳客停滯於水面、長時間未有明顯動作時，約20秒便會啟動判讀機制並發出警報，讓救生員能在第一時間確認位置並迅速下水救援。

教育處長黃雅芬強調，泳池安全管理仍秉持「以救生員為主、科技為輔」原則，目前縣立游泳池大池配置4名救生員、小池配置1名救生員，加上機動人力，每個班次維持6名救生員編制，符合中央規範。AI系統主要提供即時監測與預警功能，協助救生員更快速掌握現場狀況，提高救援效率。

縣府指出，暑假將至，泳池使用率即將進入高峰，目前縣立游泳池每月泳客約5000至6000人次。此次率先完成智慧化升級，不僅為離島運動場館樹立新標竿，也展現AI科技應用於公共安全的具體成果。未來將持續觀察系統運作成效，若成果良好，將評估推廣至縣內其他泳池及相關運動場域，透過科技與專業人力結合，打造更安全的運動環境。

金門縣立游泳池今天啟用「AI智慧泳池安全監測系統」，當系統偵測泳客停滯於水面、長時間未有明顯動作時，約20秒便會啟動判讀機制並發出警報，讓救生員能在第一時間確認位置並迅速下水救援。記者蔡家蓁／攝影

金門縣立游泳池今天啟用「AI智慧泳池安全監測系統」，救生員都配戴智慧手錶接收警示訊息，當系統偵測泳客停滯於水面、長時間未有明顯動作時，約20秒便會啟動判讀機制並發出警報，讓救生員能在第一時間確認位置並迅速下水救援。記者蔡家蓁／攝影