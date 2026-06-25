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藍色公路客船載330名旅客抵金門　海上接駁拚觀光

中央社／ 金門25日電

交通部航港局推動藍色公路旅遊，客輪今天搭載約330名旅客抵達金門。航港局副局長劉志鴻說，盼透過海上接駁提供多元旅遊方式，也增進跳島觀光。

「2026藍色公路海洋觀光嘉年華」活動，由航港局、觀光署與航商、旅行社合作，共推出基隆－澎湖、布袋－澎湖－金門跳島航線，以及基隆－花蓮暑期限定航次等往返航班。

布袋－澎湖－金門跳島航線今天啟航，「雲豹輪」先從嘉義布袋航至澎湖，一共搭載約330名旅客抵達金門。

劉志鴻到場接船並接受媒體聯訪表示，航港局專案推動藍色公路，盼透過海上接駁提供多元旅遊方式，也增進跳島觀光，未來會常態性推出此航班；他也提到，正籌畫1艘7000、8000噸大型船舶，未來能提供旅客更好服務。

金門副縣長陳祥麟指出，藍色公路是希望遊客除空運外，也能透過海運旅遊，「不只是旅遊，也期待在台灣、金門交通運輸上能有更多支援」。

雲豹輪約在今天下午1時抵達，張姓旅客說，來金門聽說都要搭飛機，可以搭船是另一種感覺，別人推薦金門牛肉乾、高粱酒等，此行也期待看砲台等古蹟。

金門 澎湖 航港局

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