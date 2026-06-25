搶救離島醫護荒！陳福海宣布留任獎金加碼50％ 回溯今年元旦生效

金門縣政府昨日召開「115年度金門縣醫療照顧發展基金管理委員會第一次會議」，審議衛生福利部金門醫院醫療品質提升、友善就醫接駁服務等10項計畫，總經費近新台幣1億元。其中最受矚目的是縣長陳福海當場宣布，醫院醫事人員留任獎金將提高50%，並回溯自今年1月1日起實施，盼藉由更具競爭力的待遇，穩定醫療團隊，留住優秀醫護人才。

陳福海表示，醫療服務是民眾最有感的公共建設，尤其離島醫療資源相對有限，鄉親最大的期待就是能在家鄉獲得即時且完善的醫療照護，不必動輒跨海就醫。他強調，近年來金門持續透過醫療照顧發展基金投入專科發展、人才培育、醫事人員留任、設備更新及轉診品質改善，目的就是讓鄉親感受到醫療品質逐步提升。

針對長期困擾離島的醫療人力問題，陳福海指出，金門醫院近年急重症照護能力已有明顯進步，但要讓醫師、護理師及各類醫事人員願意長期留在金門服務，除了改善工作環境，更需要具體制度與待遇支持。因此縣府決定提高醫事人員留任獎金50%，希望進一步強化人才留任機制，吸引更多醫療專業人才投入在地服務。

「留住一位醫護人員，就多一分守護鄉親健康的力量。」陳福海說，唯有建立穩定的醫療團隊，才能持續提升醫療品質，讓鄉親獲得更即時、更安心的醫療照護。

除人力政策外，縣府近年也持續挹注經費更新醫療設備，包括中央生理監視系統、4K高階內視鏡影像系統、心臟內科與婦產科高階超音波掃描儀、神經外科手術顯微鏡及運動心電圖等設備，提升檢查與診斷精準度，減少民眾赴台就醫需求。

會中另一項重要議題則是金門醫院第二醫療大樓興建計畫。陳福海要求院方於一週內提出細部規劃及推動時程，並表示縣府將全力協助向中央爭取經費及推動相關行政作業。未來第二醫療大樓除可增加病床及醫療空間，也有助於強化急重症照護量能、改善住院及門診環境，提供更多專科發展空間。

此外，在縣府積極爭取下，中央已自114年度調高離島醫院健保給付標準及急診醫療點數加成30%，預估每年可為金門醫院增加超過6000萬元收入，進一步投入醫療服務與照護品質提升。

衛生局長李金治表示，未來將持續協助金門醫院強化專科醫師配置、優化就診流程及提升醫病溝通品質，打造更友善且有效率的醫療環境。縣府也期盼透過人才留任、設備升級與醫療建設三管齊下，逐步建構更完整的離島醫療服務網絡，讓鄉親在金門就能獲得安心且優質的醫療照護。