金縣府提高醫事人員留任獎金　盼落實醫療在地化

金門縣長陳福海表示，決定將金門醫院醫事人員留任獎金提高50%，盼藉此強化人才培育及留任機制，逐步落實醫療資源在地化目標。

根據金門縣衛生局今天發布新聞資料，民國115年度金門縣醫療照顧發展基金管理委員會第1次會議日前舉行，陳福海會中宣布，將醫院醫事人員留任獎金提高50%，並溯自115年1月1日執行，盼透過更具競爭力待遇與支持措施，留住優秀醫護人才，讓鄉親在家鄉就能獲得更穩定、優質醫療照護服務。

陳福海也關注金門醫院第二醫療大樓進度，他指出，第二醫療大樓除可增加病床與醫療空間，也將有助強化急重症照護量能、改善住院及門診服務環境，並提供更多專科發展空間，讓金門醫院具備更完整的醫療服務功能，進一步提升在地醫療自主能力。

陳福海表示，縣府將全力協助醫院推動第二醫療大樓計畫，無論是向中央爭取經費、跨部會協調或相關行政作業，都將積極提供必要支持，希望加速計畫推動進程。

金門縣衛生局長李金治表示，將持續協助金門醫院強化專科醫師配置、優化看診流程及提升醫病溝通品質，打造更友善、更有效率醫療環境，讓金門鄉親都能享有更貼心、更有感、更優質醫療服務。