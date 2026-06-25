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私宅髒亂變「米奇妙妙屋」 高市擬管

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
「米奇妙妙屋」位於三民區寶獅里，曾有鄰居陸續在家裡放置8個老鼠籠，2年捕獲逾400隻老鼠。圖／讀者提供
「米奇妙妙屋」位於三民區寶獅里，曾有鄰居陸續在家裡放置8個老鼠籠，2年捕獲逾400隻老鼠。圖／讀者提供

三民區光武路曾有棟四樓透天厝堆滿垃圾、老鼠亂竄，鄰居兩年捕獲逾四百隻，環保局最終協助清理卅公噸垃圾，開出十四張罰單，才解除鼠患。高雄市議會昨辦公聽會檢討住宅囤積問題，議員認為不只環境髒亂，更有病媒風險、消防疑慮，桃園已制定明確住宅囤積行為處理自治條例，高雄也應建立更明確制度。

環保局表示，市府已有跨局處處理機制，社會、衛生單位會先追蹤關懷，囤積行為雖有環境衛生或公安疑慮，但現行制度最大的挑戰在於私領域介入權限有限，個案若缺乏配合意願，需取得家屬同意文件，市府才能入屋清理，成為最大瓶頸，若已有病媒蚊孳生或公衛風險，可依傳染病防治法會勘進而要求改善，拒絕配合者得依法處罰。

議會昨舉辦「高雄市米奇妙妙屋檢討」公聽會，檢視「住宅囤積行為處理自治條例」執行情形，議員黃柏霖說，房屋長期堆滿雜物不清理，看似個人生活習慣，但衍生鼠患、蟑螂問題有病媒風險，實則造成鄰里困擾外。桃園市已率先制定「住宅囤積行為處理自治條例」，跨局處合作，建立完整的處理機制，建議高雄比照。

嘉南藥理大學教授余元傑指出，地方雖有法規與跨機關分工機制，但執行涉及私領域，仍需兼顧公共利益與人權，建議中央檢討法規、明確執法依據。樹德科技大學副教授吳建德建議，高雄可參考其他縣市制度，建立符合在地需求的常態管理程序。樹人醫專副教授蔡金仁建議納入環境清理獎勵機制，提升治理成效。

米奇 高市 環保局

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