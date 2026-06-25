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保育悲劇 高雄馬頭山遊蕩犬 咬死穿山甲

聯合報／ 記者郭韋綺潘奕言王昭月／連線報導
馬頭山腐植層豐富、白蟻多，適合穿山甲棲息覓食。記者郭韋綺／攝影
馬頭山腐植層豐富、白蟻多，適合穿山甲棲息覓食。記者郭韋綺／攝影

高雄馬頭山去年發生遊蕩犬咬死梅花鹿引發居民及動保團體反彈，遊蕩犬問題遲未解決，地方估計逾十隻梅花鹿遭咬死，日前馬頭山自然人文研究協會與屏科大團隊發現又有兩隻穿山甲幼獸疑遭野犬攻擊死亡。

團隊指出，近四年追蹤十隻穿山甲幼獸已八隻死亡，其中六隻疑遭犬殺。居民抱怨遊蕩犬危害野生動物也威脅生活，強烈要求市府盡速移除。

農業局表示，為降低遊蕩犬與野生動物衝突，已將馬頭山列巡捕遊蕩犬熱點，優先移除未絕育母犬及具攻擊性犬隻，並導入智能圍籬監控。另於旗山等熱點推動絕育活動，結合社區與環保單位稽查不當餵食。二○二四年至今在馬頭山共移除二三三隻，絕育後妥善收容，未來將滾動調整策略，減少族群衝突。

繼梅花鹿遭犬殺後，馬頭山人文協會與屏科大團隊發現兩隻穿山甲幼獸追蹤器訊號停留多日，探查皆陳屍密林，研判遭犬殺致死。協會會長黃惠敏指穿山甲一年僅繁殖一胎，遭犬殺多為幼獸。遊蕩犬跨越山區、部落與農地活動，危及野生動物及居民安全，呼籲擴大捕捉，否則穿山甲恐面臨滅絕危機。

屏科大野保所助理教授孫敬閔指二○二二年起與馬頭山社區合作保育穿山甲，四年救助野放近十隻，但僅約三成存活，多數疑遭野狗攻擊。馬頭山保育範圍約十至十五隻穿山甲，團隊盼擴大保育合作。食蟻動物研究團隊研究員劉仲景說，遊蕩犬進入山林後易獵殺野生動物，造成生態失衡，應優先移出野外，降低衝擊。

旗山三協里長劉文寶表示，遊蕩犬成群闖入雞舍、鵝舍，常將家禽咬死，並曾攻擊梅花鹿、追逐行人與機車，深夜餵養行為也增加管理難度。議員林義迪及林富寶認為，遊蕩犬繁殖快，造成環境髒亂與疾病風險，建議加強源頭管理，避免棄養、不當餵食，降低流浪動物問題。

儘管釀幼獸遭獵殺悲劇，馬頭山昨拾獲一隻成獸不久的穿山甲，將送往屏科大保育類野生動物收容中心，裝設發報器後，再野放回山林追蹤監測。

穿山甲 馬頭山 梅花鹿

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觀察站／高市府應拿出作為 別讓保育淪空談

馬頭山自然生態豐富，近年卻接連爆發危機，非法濫倒廢棄物汙染，拖了半年才清完，如今又面臨遊蕩犬入侵危害，除對梅花鹿追逐殺戮，穿山甲幼獸也慘遭斷頭，來不及長大，宛如地方惡霸騷擾居民，衍生公共安全、環境髒亂等問題，市府應拿出具體作為，別讓保育淪為空談。

私宅髒亂變「米奇妙妙屋」 高市擬管

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