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黃紹庭遭褫奪公權 高雄市議會：無法參與年底選舉

中央社／ 高雄24日電

國民黨籍高雄市議員黃紹庭涉詐助理費案，遭判2年、褫奪公權3年、緩刑5年定讞。高雄市議會今天表示，行政院會根據判決書解除黃紹庭的議員職務，褫奪公權不能擔任公職候選人，黃紹庭將無法參與年底市議員選舉。

黃紹庭回應媒體表示，「等收到判決書後再跟律師研究，謝謝大家關心」。

高雄市議會秘書長黃錦平表示，依規定，行政院會根據判決書解除黃紹庭的議員職務，解職公文會給市議會及當事人，解職日將追溯至判決定讞日生效。另根據選罷法規定，褫奪公權不能擔任公職候選人，黃紹庭將無法參與年底市議員選舉。

國民黨高雄市黨部今天表示，國民黨尊重司法判決，後續由市黨部考紀會依黨內相關規定辦理。

一審高雄地方法院判決指出，黃紹庭自民國103年12月25日起擔任高雄市議會第2、3、4屆議員期間，透過申報人頭助理及低薪高報方式，向高雄市議會詐領助理補助費共新台幣1455萬餘元。

案經上訴二審，維持一審有期徒刑2年刑度，褫奪公權3年，緩刑5年，且應提供240小時義務勞務，向公庫繳交金額增加為200萬元，並須接受法治教育7場次。黃紹庭不服判決提起上訴，最高法院今天駁回上訴，全案確定。

黃紹庭 高雄 高雄市

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