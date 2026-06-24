高雄YouBike推「友愛接力」 單次最高可獲10元回饋

高雄YouBike累積騎乘人次突破8888萬，市府交通局宣布，7月起推出「友愛接力計畫」，於「滿站、無位」場站借車或「空站、無車」場站還車，各可獲5元騎乘券，單次最高可拿10元回饋。

高雄市交通局今天新聞稿表示，第8888萬騎乘人次幸運主已於6月9日誕生，幸運得主童先生可獲得Garmin智慧手錶及1年份TPASS高雄市區通勤月票。

交通局表示，YouBike使用需求持續成長，交通局與YouBike公司因應尖峰時段面臨局部場站「無車可借、無位可還」調度挑戰，今年透過增站及增柱方式增設26站、512柱，及既有39站增加550柱，並檢討使用率不佳站點調整移設6站。

交通局長張淑娟指出，高雄市YouBike車輛調撥服務水準穩定維持在97%，為持續提升借還車便利性，7月1日起將推出「友愛接力計畫」，鼓勵市民在尖峰時段透過微幅調整步行或騎乘路線，共同參與場站調度，協力提升系統運作效益。

交通局說明，「友愛接力計畫」是YouBike會員皆可免申請、自動參加，凡於「滿站、無位」場站借車，或於「空站、無車」場站還車，皆可獲得5元騎乘券。

若單次騎乘同時符合借車及還車2項條件，最高可獲得10元騎乘券回饋，但借、還車不得為同一場站。市民可透過YouBike APP掌握場站即時資訊。