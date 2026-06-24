南橫公路荖濃溪河床淤積 中央部會攜手整治

高雄桃源區台20線南橫公路沿線的荖濃溪河床嚴重淤積、危及道路與農地安全，民進黨立委林岱樺昨日邀中央與地方召開協商會議，促中央部會達成跨部會攜手整治共識。

颱風汛期逼近，林岱樺昨天邀集中央與地方各單位在桃源區公所召開跨部會協商會議。這場會議由林岱樺與高雄市議員高忠德等人接獲民眾陳情促成。

面對歷年豪雨沖刷導致荖濃溪河床嚴重抬升、沿線農地崩塌流失災情，林岱樺在會中強調，原鄉民生不是犧牲品，治水不能只治一半，必須秉持「上游保水、支流清淤、主流擴大疏濬」防禦思維。

參與的中央部會則在會中達成跨部會攜手整治結論。針對南橫公路沿線荖濃溪河床的清淤工作，各單位拍板朝向8月完成發包的目標努力，並由林業保育署、農村水保署與水利署共同執行。

負責河川治理的經濟部水利署則承諾，6月26日前完成會勘，針對瓦筏哈橋至勤和部落下游做堤防工程，研議評估部落堤防高度是否加高，及配合地主需求將勤和段192-2地號的土方整平。

在道路防護與支流治理方面，針對拉庫斯溪與荖濃溪交界處、地方爭取施作600公尺的護岸工程，區公所將於7月3日前完成會勘並向水保署提報計畫。

另外，台20線部分路基邊坡有塌陷狀況，公路局將於7月3日前透過維護河川與保護橋梁安全共同聯繫會報提案，由主席決議主責機關及預算發包事宜。