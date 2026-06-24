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高雄YouBike強制投保 有長者怨流程操作難「放棄租車」
高雄YouBike今年起強制使用者投保公共自行車傷害險，未投保無法使用，傷害險包括給付身故、失能保險金一百萬元和住院保險金每日一千元，保費由市府負擔，但許多長者不熟悉線上投保流程，遲遲無法租借，最後放棄騎車。民代要求應加強宣導，協助線上投保。
高雄YouBike今年一月一日聯合嘉義縣市、台南市及屏東縣，實施「先投保、再租借」措施，民眾騎乘前需登入YouBike的App或官方網站勾選同意投保，無須額外負擔費用，保障內容含身故或失能保險金、住院傷害醫療保險金、喪葬費用、骨折未住院給付等，若被保險人未滿十五歲，身故保險金最高六十九萬元，各縣市均為國泰產物保險。
市議員鄭光峰說，全市YouBike將達一五五○站，運量創新高，成為通勤首選，公共自行車傷害險保費市府全額支應，但須完成投保才能騎，長者平時不用電子產品，對公共自行車傷害險投保感到疑慮，有長者因不熟悉而放棄騎單車，呼籲加強宣導。也有長者抱怨，線上操作投保不易理解，徒增麻煩。
交通局說明，民眾可以撥打微笑單車公司客服電話，由專人指導或到服務中心請現場人員協助投保，全市YouBike傷害險投保比率超過九成，多數皆完成設定。
微笑單車公司提醒，同一帳號能申請五張卡片，一張卡片僅能有一名被保險人，票卡實際使用者需與被保險人為同一人，騎乘前需確認加保資料，才享有保障，若有違反交通規則等因素，將不予理賠。
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