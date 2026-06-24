高雄YouBike熱點難借又難還 對比偏鄉使用率低「兩樣情」

高雄市YouBike累積近九千萬人次騎乘，去年高達兩千萬人次，創歷史新高，但市區許多熱門站「難借又難還」，租不到或是騎到住家附近卻發現無車位可還車，市區公車站周邊缺乏YouBike站，轉乘不便，偏鄉面臨使用率低，「一個YouBike兩樣情」，民代認為市府在站點增設評選機制不完善。

交通局表示，YouBike二點○每日周轉率約為四點一三轉、電輔車高達九點八七轉，日益提高，站點設置漸符合大眾需求；市府七月起提供民眾在滿站借車、空站還車時騎乘折免，鼓勵市民在尖峰時段微幅調整步行或騎乘路線，參與場站調度，提升系統運作效益。

高雄YouBike今年底將達一五五○站，提供一點四萬輛車，上月全市租借次數達二一九萬次、去年達二○七三萬次均創新高。官方資料顯示，十大租借熱門站點月均破萬租借次數，包括楠梓科技園區、高鐵左營站、捷運哈瑪星站、台鐵鳳山站等。

市議員黃香菽觀察，三民區有「五大魔王站」，高雄車站、後驛、高醫大、高科大周邊和河堤社區，使用需求高卻常無車可借、無站能還。

YouBike近年雖新增「滿站增時」服務，滿站時透過官方App點選可增加十五分鐘還車時間，但黃香菽說，許多人將車輛鎖在空位並通報客服，或騎到遠處站點仍無位可還，建議市府試辦YouBike電子圍籬，透過GPS物聯網，將機車格或公有自行車位設為虛擬停車區，即能取消靠柱、線上還車。

審計部去年在審核報告指出，高雄超過一七○○處公車站在五百公尺內未設YouBike站，全市卻有超過一四○站，每日平均未達十人次借還；黃香菽說，市府評估設置站點機制需加強，熱門區應增站，租借率低的站則移置。

市議員簡煥宗表示，全市YouBike站點設置不全面，「一個YouBike兩樣情」，偏鄉民眾搭公車後需轉YouBike，布建率低，只能騎機車或家人接送，市中心民眾卻是捷運站周邊一車難求，住家附近站點卻停滿車、無法還車。

交通局長張淑娟日前答詢時說，YouBike還車系統採靠柱制度，與電子圍籬無樁系統概念不同，設置有困難；市府每月觀察全市YouBike最高、最低區域，針對高使用率地區加強設站點或車柱，使用率較低的郊區，則移置到相對有需求的地區，「腹地允許、地主同意前提下，市府設YouBike比率已近乎百分之百」。