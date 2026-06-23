澎縣府參議洪棟霖宣布參選馬公市長 挑戰現任黃健忠

澎湖縣馬公市長選情添新戰況，澎湖縣府參議洪棟霖今天晚間透過臉書宣布將投入馬公市長選舉，並全力爭取國民黨黨內提名，預期他將直接對上今年2月已獲民進黨全力支持、力拚連任的馬公市長黃健忠，但同時藍營內部也將面臨人選協商，前縣議員鄭清發也早就表態參選。

洪棟霖在臉書發文指出「為澎湖鄉親服務，是我人生的第一志願，也是30年來為家鄉始終如一不變的目標」，他表示感謝來自各地方、各政黨許多朋友的鼓勵與支持，將秉持清廉、勤政、無私的精神，以民意為師，匯聚善力量共同為澎湖提新政、為馬公創新局。

據地方人士透露，前立委林炳坤在背後扮演關鍵的「勸進」角色，林炳坤多日前便主動接觸洪棟霖，建議其出馬角逐馬公市長，甚至在洪棟霖引導下，親自前往洪家拜訪其父母，成功說服兩老，解除洪棟霖參選的後顧之憂。

地方人士指出，林炳坤於昨晚邀請國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、甫於今年4月獲國民黨中常會正式徵召的澎湖縣長參選人陳振中，以及馬公市10多位地方里長共同會面，洪棟霖在各方要角齊聚的關鍵場合中當眾宣布參選馬公市長，展現勢在必得的決心。

行政資歷豐富的洪棟霖，過去曾是澎湖縣政府歷史上最年輕的局處長，歷任建設處長、文化局長、觀光局長等重要核心職務，亦曾任望安鄉代理鄉長。

隨著洪棟霖正式表態，國民黨馬公市長的內部競爭也更趨白熱化，目前藍營內部除了洪棟霖外，前縣議員鄭清發早已公開表態，積極向國民黨爭取馬公市長提名，而過去曾有意登記參選市長的現任議員許國政，則已確定留任續選議員。

面對藍營仍待協商，綠營方面則早已定調，民進黨澎湖縣黨部於今年2月的黨代表大會上，已正式率領現任馬公市長黃健忠等選將同台亮相，全面啟動競選連任布局，黃健忠作為20年來首位民進黨籍的馬公市長，早已積極朝連任之路邁進。