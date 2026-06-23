屏東縣霧台戶所是危樓 議員揭建物傾斜、牆面裂縫「走進去會暈」

屏東縣議員杜仁勇今天在總質詢時揭露內埔戶政事所霧台辦公室是危樓，且無使用執照，加上緊鄰台24線旁的水溝，長年受地勢滑動與極端天氣影響，建物傾斜、牆面裂縫，「走進去會頭暈」，戶政人員在危樓辦公。縣長周春米說，責成民政處盡快找臨時替代空間，避免戶政人員持續在現址辦公。

杜仁勇說，霧台戶政辦公室從1949年設置至今從未擁有合法、固定辦公廳舍，現址是第三次搬遷，原為鄉公所農特產品產銷中心，後來曾作為調解委員會辦公室，2001年因部落發展需求，戶政單位遷至現址，但歷經多年來的風吹雨打及山區環境變遷，建物安全問題日益嚴重。

杜仁勇說，霧台戶所辦公室下方是台24線排水溝，缺乏穩固基礎設施支撐，建築物已有傾斜，室內牆面裂縫。實地走訪時，站在戶政人員辦公桌後方能感受到地面傾斜，會頭暈。

內埔戶政事務所霧台辦公室有兩名戶籍員，杜仁勇說，現址建物未取得使用執照，員工上班或民眾洽公都存在安全疑慮，不應長期在危險且不合法的空間辦公，希望縣府協助霧台戶所擁有「自己的家」，不要再面臨第4、第5次搬遷。

內埔戶政事務所日前也會同相關單位到霧台辦公室了解情形，辦公室的廳舍現況是右側基座裸露及基地向後方傾斜。

民政處長鄭文智答詢表示，內埔戶政事務所霧台辦公室有危樓疑慮，評估後不適合再耐震補強，經初步規畫，霧台辦公室對面有一塊原住民保留地可供利用，預估興建約1000萬元，爭取中央補助推動新建工程。

縣長周春米說，既然現有建物存在安全疑慮，將責成民政處盡快尋找臨時替代空間，避免人員在現址辦公，也希望鄉公所協助提供適當場所，讓戶政業務能在安全環境下運作。

霧台鄉是全縣33鄉鎮市中，海拔最高的鄉，平均海拔1000公尺以上，也是8個山地原鄉之一，全鄉均為魯凱族。

內埔戶政事務所霧台辦公室的廳舍，現況右側基座裸露、基地向後方傾斜，有兩名戶籍員在此辦公，議員憂員工上班與民眾洽公都存在安全疑慮。圖／讀者提供

屏東縣議員杜仁勇今縣議會總質詢，揭露內埔戶政事務所霧台辦公室是危樓（紅點處），畫面左邊是霧台鄉公所，右側是霧台分駐所，兩處廳舍都有靠著山。記者劉星君／攝影