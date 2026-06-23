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衛福部率隊赴金門考核社福 縣府盼找出不足持續升級

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
衛生福利部辦理「中央對縣政府執行社會福利績效實地考核會議」，今天在縣府舉行，由衛福部社會救助及社工司長蘇昭如（左）等人，針對縣府近兩年社會福利業務推動成果展開實地考核。記者蔡家蓁／攝影
衛生福利部辦理「中央對縣政府執行社會福利績效實地考核會議」，今天在縣府舉行，由衛福部社會救助及社工司長蘇昭如（左）等人，針對縣府近兩年社會福利業務推動成果展開實地考核。記者蔡家蓁／攝影

衛生福利部辦理「115年度中央對直轄市、縣（市）政府執行社會福利績效實地考核會議」，今天由衛福部社會救助及社工司長蘇昭如率領24位中央考核委員抵達金門，針對縣府近兩年社會福利業務推動成果展開實地考核。金門縣政府秘書長張瑞心表示，期盼透過中央專業檢視與建議，持續精進各項社福措施，提供鄉親更完善的照顧與支持。

蘇昭如指出，衛福部每兩年辦理一次地方政府社會福利執行績效實地考核，並作為中央補助地方的重要依據，此次看到金門縣府及眾多社福夥伴共同參與，顯示地方對社福工作的高度重視。

她表示，社福績效考核自民國90年推動至今已超過20年，考核委員來自不同領域，兼具專業與多元代表性，除提供務實建議，也希望透過深入檢視，了解政府施政仍有哪些精進空間。考核目的並非評比優劣，而是藉由持續盤點與檢討，回顧過去兩年推動成果，作為未來政策調整與改善依據。

張瑞心則表示，社會福利工作攸關民眾生活福祉，感謝中央考核委員專程到金門實地訪查，希望藉由考核機制檢視各項業務執行情形，在中央持續督導與鼓勵下，協助縣府發現不足、持續精進，使社福政策更貼近民眾需求。

考核委員今天也分赴縣府四個會議場地、共10個組別進行資料查閱、訪談及業務審查。其中，第一會議室針對公益彩券、社會救助、老人福利及身心障礙者福利等項目進行考核；大禮堂會議室聚焦兒少福利、婦女福利與家庭支持、社工專業制度及保護服務；第二、第三會議室則分別審查社區發展及志願服務制度。

此次中央考核團成員涵蓋衛福部社工司、保護司、社家署，以及身心障礙聯盟、台灣防暴聯盟、老人福利推動聯盟等民間團體，並邀集台灣大學、中山醫學大學、世新大學、輔仁大學及朝陽科技大學等學者專家參與。

完成上午各項審查後，下午舉行綜合座談，由張瑞心主持，社會處長王茲繐及相關主管出席，各組委員也針對實地考核結果提出建議，縣府逐一回應，並說明後續精進方向。

縣府表示，社會福利沒有最好，只有持續進步，未來將持續以民眾需求為出發點，透過中央考核作為精進動力，強化各項福利措施與服務網絡，建構更完整的社會安全支持體系，讓鄉親獲得更周全的照顧。

衛生福利部今天辦理「中央對縣府執行社會福利績效實地考核會議」，針對縣府近兩年社會福利業務推動成果展開實地考核並舉行綜合座談，各組委員針對考核結果提出優缺點及建議。記者蔡家蓁／攝影
衛生福利部今天辦理「中央對縣府執行社會福利績效實地考核會議」，針對縣府近兩年社會福利業務推動成果展開實地考核並舉行綜合座談，各組委員針對考核結果提出優缺點及建議。記者蔡家蓁／攝影

衛福部社會救助及社工司長蘇昭如今天率領24位中央考核委員抵達金門，針對縣府近兩年社會福利業務推動成果展開實地考核。記者蔡家蓁／攝影
衛福部社會救助及社工司長蘇昭如今天率領24位中央考核委員抵達金門，針對縣府近兩年社會福利業務推動成果展開實地考核。記者蔡家蓁／攝影

金門 衛福部 中央

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