衛福部率隊赴金門考核社福 縣府盼找出不足持續升級
衛生福利部辦理「115年度中央對直轄市、縣（市）政府執行社會福利績效實地考核會議」，今天由衛福部社會救助及社工司長蘇昭如率領24位中央考核委員抵達金門，針對縣府近兩年社會福利業務推動成果展開實地考核。金門縣政府秘書長張瑞心表示，期盼透過中央專業檢視與建議，持續精進各項社福措施，提供鄉親更完善的照顧與支持。
蘇昭如指出，衛福部每兩年辦理一次地方政府社會福利執行績效實地考核，並作為中央補助地方的重要依據，此次看到金門縣府及眾多社福夥伴共同參與，顯示地方對社福工作的高度重視。
她表示，社福績效考核自民國90年推動至今已超過20年，考核委員來自不同領域，兼具專業與多元代表性，除提供務實建議，也希望透過深入檢視，了解政府施政仍有哪些精進空間。考核目的並非評比優劣，而是藉由持續盤點與檢討，回顧過去兩年推動成果，作為未來政策調整與改善依據。
張瑞心則表示，社會福利工作攸關民眾生活福祉，感謝中央考核委員專程到金門實地訪查，希望藉由考核機制檢視各項業務執行情形，在中央持續督導與鼓勵下，協助縣府發現不足、持續精進，使社福政策更貼近民眾需求。
考核委員今天也分赴縣府四個會議場地、共10個組別進行資料查閱、訪談及業務審查。其中，第一會議室針對公益彩券、社會救助、老人福利及身心障礙者福利等項目進行考核；大禮堂會議室聚焦兒少福利、婦女福利與家庭支持、社工專業制度及保護服務；第二、第三會議室則分別審查社區發展及志願服務制度。
此次中央考核團成員涵蓋衛福部社工司、保護司、社家署，以及身心障礙聯盟、台灣防暴聯盟、老人福利推動聯盟等民間團體，並邀集台灣大學、中山醫學大學、世新大學、輔仁大學及朝陽科技大學等學者專家參與。
完成上午各項審查後，下午舉行綜合座談，由張瑞心主持，社會處長王茲繐及相關主管出席，各組委員也針對實地考核結果提出建議，縣府逐一回應，並說明後續精進方向。
縣府表示，社會福利沒有最好，只有持續進步，未來將持續以民眾需求為出發點，透過中央考核作為精進動力，強化各項福利措施與服務網絡，建構更完整的社會安全支持體系，讓鄉親獲得更周全的照顧。
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