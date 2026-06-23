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影／祕魯男赴六龜打工換宿確診登革熱 高雄今年第9例境外移入

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛生局防疫人員執行緊急化學防治。圖／高雄市衛生局提供
衛生局防疫人員執行緊急化學防治。圖／高雄市衛生局提供

高雄市新增1例境外移入登革熱病例，24歲秘魯籍男子日前自泰國入境台灣，前往六龜區農場打工換宿，隨後出現發燒、頭痛及腸胃不適等症狀，就醫快篩呈陽性，經檢驗確診感染第二型登革熱病毒，目前住院治療中，為今年第9例境外移入個案。衛生局啟動居住地及活動地周邊疫調與防治作業。

衛生局表示，該名個案於6月18日自泰國入境，隨後前往六龜區農場工作，20日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、腹痛及食慾不振等症狀，前往當地診所就醫，醫師警覺立即以登革熱快篩並通報，經實驗室檢驗後確診感染登革熱第二型病毒。

防疫單位已介入，針對個案居住地進行孳生源清除及化學防治等緊急措施，並展開疫情調查，另外，前鎮區本土登革熱疫情已脫離監測期，但高雄持續降雨，積水容器增加，病媒蚊密度上升趨勢。

近期查獲常見孳生源包括交通三角錐套放的輪胎、覆蓋雜物的帆布凹陷積水處，以及盆栽底盤等，民眾務必落實巡、倒、清、刷，定期檢查並清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

暑假旅遊旺季將至，衛生局提醒，東南亞及南亞多國登革熱疫情持續升溫，民眾赴當地旅遊或從事戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等成分的防蚊液，降低病媒蚊叮咬風險。

返國後14天內如有不適，盡速就醫，並主動告知旅遊史，醫療院所應提高警覺，落實TOCC旅遊史、職業史、接觸史及群聚史詢問，必要時運用NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，防堵疫情進入社區。

防疫人員孳生源檢查，籲請民眾三角錐勿套放廢輪胎避免孳生病媒蚊。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員孳生源檢查，籲請民眾三角錐勿套放廢輪胎避免孳生病媒蚊。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 六龜 高雄

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