中央跨海訪評金門動員整備　肯定戰地特色點名假訊息防線待強化

配合行政院動員會報，金門縣政府今日在縣府舉行「全民防衛動員業務訪評會議」，由行政院動員會報副執行秘書、國防部全民防衛動員署副署長劉泰益率中央各部會評核官跨海抵金，針對人力、物資、交通、衛生及軍事動員等項目進行檢視。中央除肯定金門結合戰地文化推動全民國防教育、醫療及水利整備完善外，也建議強化動員資訊系統運用、建立假訊息澄清機制及提升多語服務能力，作為明年演習驗證基礎。

此次會議由金門縣政府秘書長張瑞心代表召集人主持，各局處動員小組成員全數與會，展現中央與地方共同提升全社會防禦韌性的決心。

劉泰益表示，全民防衛動員並非新的口號，而是將既有災害防救、國土安全、醫療及各項動員工作進行整合，核心在於面對重大災害或緊急危難時，確保政府與民間仍能維持正常運作，並具備快速恢復能力。此次訪評除檢視平時整備成果，也兼具明年度演習前置輔導與驗證功能。

訪評團除進行書面資料審查外，也安排多項現地查驗，在人力動員部分，前往金城車站、金城鎮公所及中華電信等單位，了解防空避難設施及民防團隊編組情形；物資經濟動員則赴瓊林里辦公處，查核民生物資儲備及配售機制。

衛生動員方面，評核官前往衛福部金門醫院，查驗藥政管理、傳染病防治及醫藥物資整備情形；交通與軍事動員部分，則針對烈嶼鄉漁船動員、工程重機械整備，以及金城分局軍隊動員支援準備進行深度查核。

在意見交流階段，中央各方案代表對金門整體執行成果給予正面評價；。其中，教育部代表特別肯定縣府結合戰地遺蹟文化發展特色教案，並透過「老兵召集令」等活動深化全民國防教育；替代役役男召訓到訓率達92%，以及水利設施、醫療儲備體系完整，也獲得高度肯定。

不過，評核官也提出多項精進方向，包括提升「動員資訊整合系統」使用率，避免人力編管重複；建立假訊息澄清標準作業程序及法制化機制；調整官方網站拼音及用語與國際接軌，並增加印尼文等多語系服務，以照顧在金外籍人士需求。

此外，中央也提醒縣府應將此次訪評意見納入7月執行計畫修訂內容，作為明年度演習驗證的重要依據。

張瑞心表示，感謝中央訪評團帶來寶貴經驗，縣府將虛心接受各項建議，並要求各局處針對不足部分積極改善。他強調，全民防衛動員工作必須平時持續深化，而非僅為應付訪評，未來將持續朝「評戰相容」目標精進，強化整體動員機制，確保面對各種突發狀況時，能有效守護鄉親生命財產安全。