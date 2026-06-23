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暑假夜遊屏菸1936文化基地 開啟博物館夏夜探險

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今年暑假屏菸1936文化基地化身夜間博物館。7月起至8月底每周五、六特別延長開館至晚間8時，推出限定企劃「屏菸夜間部」，邀請大小朋友展開專屬夏夜文化冒險，感受不同於白天的場域氛圍。圖／屏東縣政府文化處提供
今年暑假屏菸1936文化基地化身夜間博物館。7月起至8月底每周五、六特別延長開館至晚間8時，推出限定企劃「屏菸夜間部」，邀請大小朋友展開專屬夏夜文化冒險，感受不同於白天的場域氛圍。圖／屏東縣政府文化處提供

今年暑假屏菸1936文化基地化身夜間博物館。7月起至8月底每周五、六特別延長開館至晚間8時，推出限定企劃「屏菸夜間部」，邀請大小朋友展開專屬夏夜文化冒險，感受不同於白天的場域氛圍。

炎夏熱浪來襲，最適合走進藝文場館吹冷氣、看展覽、欣賞表演，既能豐富身心靈亦是最佳的避暑選擇。為滿足暑假期間的藝文需求，屏菸延長開館時間，涼爽夜色造訪屏東縣立美術館、菸葉館等，讓文化場館成為夏夜探索與體驗的新據點。

屏東縣政府文化處表示，「屏菸夜間部」7月11日、8月15日、8月22日規畫3場主題工作坊，涵蓋手作創作、表演體驗及肢體探索，引導參與者透過創意實作與互動交流，發掘自我表達的更多可能。8月29日晚間迎來壓軸的「夜間音樂派對」，結合夜間導覽與表演活動，帶領民眾夜遊屏菸園區，在音樂與光影交織下，展開充滿驚喜的夏夜體驗。

暑假期間表演節目精彩可期，7月由金曲歌后曹雅雯及獲金曲、金音獎肯定「春麵樂隊」在恆春文化中心接力演出，揭開南國夏日音樂序幕；8月則推出「恆春流金歲月民歌演唱會」，以經典旋律帶領觀眾重溫青春時光。

屏東演藝廳及藝術館有網紅那那大師、人氣喜劇團體「面白大丈夫」及「聲動室內樂團」等節目輪番登場，帶來橫跨音樂、喜劇與表演藝術精彩內容。

文化處邀請全國民眾走進屏東，總圖感受多元閱讀、勝利星村享受吃喝玩樂，或是走訪王船文化館、屏東戲曲故事館欣賞展覽與體驗手作，處處都有精彩。

凡持「暑期限定集章手冊」走訪各館、完成指定任務並集滿5個章，即可前往屏菸1936文化基地或屏東縣立美術館，兌換限量紀念好禮。今年夏天用最舒適藝文節奏，在南國寫下最難忘、最消暑夏日回憶。

今年暑假屏菸1936文化基地化身夜間博物館。7月起至8月底每周五、六特別延長開館至晚間8時，推出限定企劃「屏菸夜間部」，邀請大小朋友展開專屬夏夜文化冒險，感受不同於白天的場域氛圍。圖／屏東縣政府文化處提供
今年暑假屏菸1936文化基地化身夜間博物館。7月起至8月底每周五、六特別延長開館至晚間8時，推出限定企劃「屏菸夜間部」，邀請大小朋友展開專屬夏夜文化冒險，感受不同於白天的場域氛圍。圖／屏東縣政府文化處提供

今年暑假屏菸1936文化基地化身夜間博物館。7月起至8月底每周五、六特別延長開館至晚間8時，推出限定企劃「屏菸夜間部」，邀請大小朋友展開專屬夏夜文化冒險，感受不同於白天的場域氛圍。圖／屏東縣政府文化處提供
今年暑假屏菸1936文化基地化身夜間博物館。7月起至8月底每周五、六特別延長開館至晚間8時，推出限定企劃「屏菸夜間部」，邀請大小朋友展開專屬夏夜文化冒險，感受不同於白天的場域氛圍。圖／屏東縣政府文化處提供

博物館 屏東 屏東縣

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