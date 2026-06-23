莫拉克風災永久屋地籍難題有解 屏縣府下半年啟動分割作業

莫拉克颱風重創屏東縣原鄉部落，縣內設八處永久屋基地共1339戶，十多年來因地籍爭議引發繼承、難以擴建、使用範圍不清等問題，縣府原民處率全國之先，今年下半年度起，分三年分區啟動永久屋地籍分割，總經費6765萬元；另外霧台鄉阿禮、吉露部落在長治百合永久屋自建，將在7月5日與核定戶訂簽約，後續可申請建照。

莫拉克颱風今年將滿17年，縣議員杜仁勇今議會質詢關切永久屋地籍分割、霧台鄉長治百合部落永久屋的阿禮、吉露部落自建屋興建的進度，杜仁勇說，永久屋面臨居住空間不足等問題，族人擔心地籍分割情況變成紙上作業，擔心計畫延遲。

原民處長陳美鈴說，屏東縣8處永久屋基地1339戶、公共建物67戶，合計1406戶，建物量體居全國之冠。去年底完成永久屋地籍分割先期規畫報告，永久屋入住已逾10年，家庭人口增加導致居住空間不足，推動地籍分割與建物分照作業，讓每戶擁有獨立地號及使用執照，今年下半年起分3年分區啟動地籍分割、建物分照。

陳美鈴說，第一期今年下半年啟動，九棚、新來義部落，共331戶，經費1725萬元；第二期明年辦理長治百合、吾拉魯滋基地，共428戶，經費2140萬元；第三期預計2028年辦理禮納里、中興、高士及新豐共四處基地、580戶，經費2900萬元。

「屏東縣是全國第一個做永久屋地籍分割、建造分割的縣市」，陳美鈴表示，完成地籍分割與建物分照後，住戶未來若整建、重建或擴建需求，不必再與鄰戶協商共用建照，可依自身需求辦理，未來若國家朝永久屋土地私有化方向，縣府未雨綢繆。

針對自建屋部分，陳美鈴說，阿禮、吉露部落共97戶地籍分割在去年底完成，自建屋周邊公共設施工程今年4月底已驗收完成，預計7月5日下午4時辦說明會，向核定戶說明長治百合備災用地權利義務，完成簽約後，族人可接洽建築師，申請建照，辦理後續作業，要在簽約日起次日5年內完成興建。