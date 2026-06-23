高雄機場25日起試辦多元計程車載客 旅客：終於等到

高雄機場長期被詬病多元計程車無法入場載客，旅客只能選擇排班計程車，有旅客抱怨選擇太少。高雄航空站今天宣布25日起試辦預約計程車載客，旅客可透過網路平台預約車輛。

高雄航空站今天發布新聞稿表示，為提升旅客接送便利性並提供更多元地面運輸服務，自6月25日起試辦「預約計程車」，開放經審查合格計程車業者進入指定區域載客；此次共有8家業者申請並通過審查，包括Uber合作車隊、中華衛星台南車隊、台灣大車隊55688、178叫計程車、yoxi及LINE GO等。

過去有許多旅客抱怨多元計程車無法進入高雄機場載客，除了增加外國旅客溝通困難外，也有家庭客反映排班計程車沒有提供汽車座椅選項；過去許多多元計程車駕駛更集結至機場抗議爭取權益，高雄機場開放多元計程車入場載客消息公布後，不少旅客說：終於等到這一天。

高雄航空站表示，交通部在5月15日修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，增訂預約計程車試辦法源依據；因應近年旅客透過數位平台預約叫車需求增加，高雄機場5月25日公告試辦計畫，盼兼顧旅客便利、多元運輸發展與機場秩序維護。

高雄機場說明，預約計程車乘車處設置在國際航廈與國內航廈之間、鄰近高雄捷運高雄國際機場站2號出口旁；航站已在室內外及沿線設置明確指引標誌與地面標線，方便旅客辨識，現場也有航警與保全人員協助確認預約資訊。

高雄航空站指出，旅客可透過各業者APP完成預約，此外，既有排班計程車上車處仍維持在航廈正前方，租賃車乘車處則設於國際線航廈站前及大客車停車場，未來加上預約計程車專屬乘車區，將形成更完整接駁服務體系。

雄航空站提醒，參與業者車輛應於右後車門張貼專屬識別標章，方便旅客辨識，試辦期間將持續觀察使用情況與交通秩序，適時滾動檢討；旅客搭車前應核對車牌、駕駛資料及預約平台資訊，避免搭乘非法攬客車輛。