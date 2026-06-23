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「屏菸夜間部」暑假登場 8月壓軸音樂派對

中央社／ 屏東縣23日電

屏菸1936文化基地限定企劃「屏菸夜間部」將於暑假登場，除規劃主題工作坊，8月29日還有壓軸夜間音樂派對，帶領民眾夜遊園區。

屏東縣政府今天新聞稿表示，為滿足暑假期間藝文需求，推出「屏菸夜間部」，規劃從7月至8月底的每週五、六，開館時間延長至晚間8時，讓文化場館成為夏夜探索與體驗的新據點。

另外，期間分別在7月11日、8月15日及22日規劃3場主題工作坊，涵蓋手作創作、表演體驗及肢體探索；8月29日晚間迎來壓軸的「夜間音樂派對」，結合夜間導覽與表演活動，帶領民眾夜遊屏菸園區，展開充滿驚喜的夏夜體驗。

屏東縣文化處表示，暑假期間的表演節目精彩可期，7月將由台語金曲歌后曹雅雯以及榮獲金曲、金音獎肯定的春麵樂隊，於恆春文化中心接力演出；8月推出「恆春流金歲月民歌演唱會」，以經典旋律帶領觀眾重溫青春時光。

在屏東演藝廳及藝術館，則有網紅那那大師、人氣喜劇團體「面白大丈夫」及「聲動室內樂團」等輪番登場。

文化處表示，不論是到總圖感受多元閱讀、在勝利星村享受吃喝玩樂，或是走訪王船文化館、屏東戲曲故事館欣賞展覽與體驗手作，歡迎全國民眾走進屏東。

派對 音樂 屏東

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