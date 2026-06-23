愛河河堤公園第二工區開放 升級花崗石鋪面增防滑地坪

高雄市府水利局推動愛河河堤親水廊道水環境改善計畫，繼第一工區於去年底開放後，緊鄰的第二工區也於近日完工開放，不僅優化了步道與出入口串聯，更大幅提升夜間照明與防滑安全性，為左營側居民帶來全新的綠廊步道體驗。

水利局表示，第二工區範圍為裕誠路至天祥路段，天祥二路61巷側，針對節點廣場及活動場域進行了全面性的機能升級，過去北橋常有市民反映玻璃鋪面過滑、易造成跌倒安全疑慮，施工團隊此次特別將其改裝為耐用的防滑刷毛地坪，全區的體健遊戲區地坪也同步更新，並搭配夜間照明設備汰換，確保市民不論在清晨或夜間休憩運動，都能擁有安全的活動場域。

布里斯本公園廣場已全新鋪設平整的花崗石鋪面，改善老舊地坪凹凸不平的問題，而每逢秋季舉辦河堤音樂會的重要場域，北橋旁階梯廣場，也在此次工程中進行了階梯座椅改善與舞台介面優化，有效提升使用舒適度，公廁外觀也併同整新，讓整體公共空間質感大幅提升。

在生態與景觀營造方面，改善工程補植了茄苳與光臘樹等在地原生樹種，維持水岸生態多樣性，還特別在北橋水岸戧台移植黃花風鈴木，期望營造出河堤公園最美的春天金色廊道，讓每年春季限定的視覺亮點能年年延續。

水利局指出，目前正在施工中的第三及第四工區，即河堤路側，明誠路至天祥路段，進度大幅超前，為了讓市民儘早享受建設成果，未來將採取分段完工、分段開放機制，不過也提醒民眾施工期間行經工區，務必遵循安全圍籬旁的引導告示，切勿擅自進入工區。