將納入國民體育法…原民傳統運動制度化 屏東座談

原住民族傳統運動將納入「國民體育法」，立委伍麗華邀運動部長李洋赴屏東座談，不少原民教練盼傳統運動能法制化並接軌國際。伍麗華表示，原民會明年將成立運動科，輔導成立全國性原住民傳統運動協會，建立競賽規則、技術手冊及教練培訓制度，盼能在二○二九年全國原住民族運動會前完成。

原住民傳統運動長年面臨競賽規則不一致、裁判認證缺乏標準等問題，伍麗華已爭取排審國民體育法部分條文修法，將原住民族傳統運動納入法治體系，後續可望完成三讀，昨更邀運動部長李洋與原住民體育推廣人員座談，期望建立統一規範，讓傳統運動兼顧文化傳承與國際接軌。

台灣原住民傳統文化技藝射箭推廣協會理事長苑成義表示，傳統射箭規則雖大同小異，但官方賽事套用現代射箭規範，導致山豬靶等文化元素逐漸消失。大同高中社團活動組長黃秋屏說，部分傳統競技改採現代裁判制度，與原民競技精神有落差。三地門鄉長曾有欽盼各族運動會制度化，讓學生參賽成績能獲升學認可。

運動部全民運動署署長房瑞文表示，傳統運動持續發展須逐步建立競賽規則、裁判制度及教練制度，但各項目要採國際規範或保留傳統特色，仍需凝聚共識。李洋說，未來與原民會共同討論推動方向，透過協會組織整合各族群意見，建立完整制度。伍麗華表示，原民傳統運動與現代運動規範雖不同，但需取得平衡。