步道整建 高雄蓮池潭東側未升級

高雄市斥資一點二億餘元由北往南分階段優化蓮池潭水岸景觀和遊憩空間，但多數建設集中於蓮池潭西側，東側環潭路步道卻有多處髒亂、路樹竄根和木棧道損壞情形，民代認為環潭步道整建只做半套，應加速修繕。

觀光局表示，將提案爭取交通部觀光署二○二六年至二○二七年度相關補助計畫經費，最快今年第四季提報，明年初動工，此外北側兒童遊戲區部分地坪及遊具將同步施工改善，總經費約三千五百萬元。

觀光局近五年投入一億二七五○萬元改善蓮池潭環境，完成孔廟廣場、親水護岸、共融遊戲場、公廁及水岸步道等工程，並保留「天空之城樹」景觀、拓寬自行車道，填平啟明堂前龜池改造休閒廣場，讓遊客近距離欣賞龍虎塔與湖景，提升國內外遊客人次。

但在地民眾發現，相關建設多集中於蓮池潭西岸，東岸未同步升級，目前東側人行道和自行車道路面斑駁，也缺乏景觀植栽綠化、路燈照明。

議員陳麗珍表示，市府雖改善蓮池潭西側環潭步道，但新庄仔路人行道和東岸環潭步道，從孔廟至清水宮牌樓等路段長達一五○○公尺卻遲未施作，發生髒亂、路樹竄根和木棧道損壞情形，市府曾評估改善經費約三千萬元，但皆未編入預算，應向中央申請補助，讓環潭步道完美成圓，並結合高雄物產館創造觀光價值。