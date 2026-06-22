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高捷貓站長「蜜柑」療癒人心 跨界推長篇漫畫

中央社／ 高雄22日電

高雄捷運股份有限公司今天說，高捷人氣角色貓站長「蜜柑」將在內容平台MOJOIN推出專為手機閱讀設計全新長篇漫畫「貓站長蜜柑兼職中」，以溫馨、感人及逗趣故事風格療癒人心。

漫畫將在橘子集團旗下MOJOIN提供粉絲免費閱讀，即日起每週三上午11時更新。

蜜柑2020年上任後，憑藉在橋頭糖廠站值勤、睡覺可愛模樣，撫慰不少粉絲的心；蜜柑IP角色深耕文化創意圈，推出許多周邊商品。

高捷公司說，與MOJOIN跨界合作，描繪蜜柑與捷運來往過客間，那些微小卻發光的自我救贖故事。

高捷公司副總經理石耀誠表示，蜜柑每月在車站值勤，這麼多年見證無數旅客來來往往喜怒哀樂，漫畫以這些旅客日常為靈感發想，希望透過蜜柑擬人化後任務執行，探討更深一層生活意義。

橘子集團數位內容發展處長羅琬怡說，MOJOIN深耕跨域IP故事開發，非常榮幸將蜜柑站長帶入漫畫世界。創作團隊多次到高雄市取材，以蜜柑暖萌形象，搭配人類複雜細膩情緒為故事主軸，打造出暖心又可愛作品。

根據高捷公司新聞稿，漫畫由漫畫家HAHA吉與編劇PointMiniee主筆，以高捷各站為舞台，描述蜜柑受謎樣女神指派，在人群中蒐集「情緒毛球」。對人類許多卡在心裡說不出的情感，蜜柑會用特有貓咪邏輯「幫忙」人類，卻常幫倒忙而誤打誤撞療癒對方。

此外，高捷公布與MOJOIN聯名輕軌彩繪列車，即日起啟航到9月30日，蜜柑站長躍上車廂內、外，讓乘客沉浸式感受作品溫暖療癒氛圍。

MOJOIN歡慶漫畫上線，讀者只要活動期間到MOJOIN閱讀漫畫並留言互動，有機會獲得蜜柑站長限定寫真集，而「蜜柑站長兼職中：協尋綠繡眼大作戰」實境解謎遊戲7月開放線上預購。

高捷 漫畫 高雄捷運

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