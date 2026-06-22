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三金音樂人戴曉君7月北美巡演 攜月琴與鼻笛讓世界聽見屏東

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
獲金曲獎、金音獎及金鐘獎肯定三金音樂人戴曉君，7月初展開北美巡演，出發前夕，戴曉君在恆春文化中心民謠館舉辦「做自己，世界聽見你」北美巡演行前分享會。圖／屏東縣府文化處提供
獲金曲獎、金音獎及金鐘獎肯定三金音樂人戴曉君，7月初展開北美巡演，出發前夕，戴曉君在恆春文化中心民謠館舉辦「做自己，世界聽見你」北美巡演行前分享會。圖／屏東縣府文化處提供

獲金曲獎、金音獎及金鐘獎肯定的三金音樂人戴曉君，7月初展開北美巡演，受邀到美國紐約林肯中心及加拿大Sunfest Music Festival 等國際舞台演出外，也將帶著排灣族鼻笛及恆春月琴傳藝師手作樂器，前往北美屏東鄉親會年會公益義賣，所得作為牡丹鄉石門（Kapanan）部落青年會文化行動基金，盼為停辦多年部落音樂節累積重新出發力量。

出發前夕，戴曉君在恆春文化中心民謠館舉辦「做自己，世界聽見你」北美巡演行前分享會。她感性說，大學時期原本熱衷西方重金屬音樂，直到回到家鄉牡丹鄉接觸到恆春民謠，人生與創作方向迎來深刻轉變。一路走來，民謠文化滋養著她的音樂靈魂，感謝縣長周春米支持，讓屏東的音樂文化不斷被看見，持續走向更寬廣的國際舞台。

戴曉君多年來活躍於國際各大音樂節，戴曉君說，每次的跨文化交流都讓她更加確信，「唯有真正認識自己的文化，才能自在地與世界對話」，每次站上國際舞台，都會思索如何在一小時的演出，讓不同文化背景觀眾深刻理解音樂背後的故事與信念。

戴曉君說，期盼這次巡演，將屏東半島世界歌謠祭的品牌與精神帶向國際，邀請更多來自世界各地音樂人走進屏東、認識恆春半島民謠文化，透過音樂交流讓更多國際友人看見台灣多元包容且充滿文化生命力的面貌。

屏東縣政府文化處表示，戴曉君這趟北美巡演從7月2日到7月28日，此次是戴曉君個人音樂創作重要里程碑，也象徵屏東在地音樂人走向國際、與世界對話具體成果。結束北美巡演後，戴曉君預計8月底啟動「尋走VAIVAIK」貨車入鄉講唱計畫，分享多年來走向世界經驗，與那些讓她重新看見自身價值、回望家鄉風景的旅程，音樂串連地方文化、國際交流與青年行動。

獲金曲獎、金音獎及金鐘獎肯定三金音樂人戴曉君，7月初展開北美巡演，出發前夕，戴曉君在恆春文化中心民謠館舉辦「做自己，世界聽見你」北美巡演行前分享會。圖／屏東縣府文化處提供
獲金曲獎、金音獎及金鐘獎肯定三金音樂人戴曉君，7月初展開北美巡演，出發前夕，戴曉君在恆春文化中心民謠館舉辦「做自己，世界聽見你」北美巡演行前分享會。圖／屏東縣府文化處提供

獲金曲獎、金音獎及金鐘獎肯定三金音樂人戴曉君，7月初展開北美巡演，出發前夕，戴曉君在恆春文化中心民謠館舉辦「做自己，世界聽見你」北美巡演行前分享會。圖／屏東縣府文化處提供
獲金曲獎、金音獎及金鐘獎肯定三金音樂人戴曉君，7月初展開北美巡演，出發前夕，戴曉君在恆春文化中心民謠館舉辦「做自己，世界聽見你」北美巡演行前分享會。圖／屏東縣府文化處提供

屏東 恆春 金鐘獎

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