原住民族傳統運動會擬技術手冊 可望民國118年使用

原住民族傳統運動會長年面臨規則不一及裁判資格遭質疑等問題，立委伍麗華今天邀運動部到屏東座談會表示，將建立統一技術手冊、裁判認證等，盼民國118年全國原住民族運動會使用。

民進黨立委伍麗華會中表示，原住民族有各種運動會，除全國原住民族運動會也有鄉運，但均面臨規則不一、裁判資格遭質疑等問題，因此朝技術手冊規則方向推動，配合國民體育法部分條文修法納入原住民族傳統運動會法制化，很快就可以完成三讀，加上明年原民會也會成立運動科，將一起協助所有規程完備。

伍麗華說，籲運動部及原民會輔導協助成立「全國性原住民族傳統運動組織」，並於其下設立各傳統運動單項委員會，專責辦理各項競賽規則、技術手冊，並規劃教練培訓、裁判員認證及後續運動推廣，盼在民國118年全國原住民族運動會使用統一技術手冊。

運動部長李洋表示，與原民會共同討論方向，整合各族群意見建立完整制度。

大同高中社團活動組長黃秋屏則說，傳統項目套用現行運動規則易引發質疑，如傳統摔角以角力或柔道裁判、傳統路跑由田徑裁判，這與實際的原住民族競技有落差，盼制定統一規則。