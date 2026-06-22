高雄CLSM產品獲碳標籤 底渣再利用邁向低碳管理

高雄環保局輔導轄內預拌混凝土業者，使其以焚化底渣所生產的「控制性低強度回填材料（CLSM）」產品取得碳標籤，代表循環建材從資源再利用，進一步邁向碳足跡管理新階段。

高雄市政府環保局今天說明，輔導位於大寮區的預拌混凝土業者「豐禾公司」，以焚化再生粒料取代天然砂石骨材所生產的「控制性低強度回填材料」作為申請標的，於6月取得環境部碳標籤，成為高雄第一個取得碳標籤的CLSM產品。

高雄環保局透過新聞稿指出，底渣再生粒料是CLSM重要材料，將CLSM作為此次碳標籤計算的標的，目的是將底渣循環政策的減碳成果科學化、數據化。

高雄環保局表示，此次CLSM產品經第三方公正機構依「ISO 14067」國際標準完成碳足跡查證，每立方公尺CLSM碳排放為194公斤二氧化碳當量（kgCO2e）。

高雄環保局提到，工程單位可將CLSM與其他材料碳足跡進行比較，讓循環建材的環境效益得以量化、揭露及追溯，並作為未來綠色採購及低碳工程的參考依據。

高雄共有4座焚化廠，每年約產生17萬公噸焚化底渣。高雄環保局說明，底渣在過去被視為廢棄物，現經處理後，可製成再生粒料應用於道路工程、基地回填及CLSM等公共工程用途。

高雄環保局補充，高雄去年底渣處理率達100%、再生粒料循環率達97%，並從源頭粒料製造、中端品質管理到末端產品去化，建立完善生態鏈。

高雄市環保局長張瑞琿表示，近年陸續輔導高雄捷運、飯店業者及預拌混凝土業者等，期盼各個產業建立完整資料庫，提供消費者、下游業者減碳行動依循，並從碳排計算過程，找出適合的減碳策略，共同邁向永續城市。