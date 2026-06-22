高雄新市鎮3期24日開土徵大會 環團：台糖董座吳明昌勿成下一個吳乃仁

森林城市協會、搶救橋頭糖廠百頃森林、台灣樹人會、台灣蠻野心足生態協會等今共同召開記者會再次抗議，高雄新市鎮第3期土地徵收將破壞橋頭糖廠台糖百頃森林綠地，6月24日內政部將召開「高雄新市鎮第三期土地徵收公益性及必要性審查大會」，恐違法圖利台糖500億，今提出圖利罪公開預警信，提醒台糖董事長吳明昌及會議主席等，切勿重蹈覆轍，成為下一個吳乃仁。

森林城市協會理事長 、搶救橋頭糖廠百頃森林聯合發起人莊傑任表示，本案明明審查的是公益性與必要性，內政部卻刻意無視周邊建地仍有近400公頃閒置未開闢、可容納20萬人口的事實，硬要破壞橋頭糖廠台糖百頃森林綠地並變更為建地。除了讓台糖炒地皮發財外，根本不具備任何公益性與必要性。

莊傑任指出，基地有螢火蟲、8種保育類鳥類，道路會破壞典寶溪支流生態與排水功能，民間有提出更好路線方案，報告內容卻更完全不說明，也無生態調查資料，明顯違反「土地徵收條例」，民間已經提醒，若不改善有公務員登載不實的違法問題。

更嚴重的是，台糖獨董張桂鳳在未依利益迴避法規的情況下，執意出席並主導該案的審查小組會議，此舉將導致台糖土地價值暴增超過500億元，涉嫌違法利益輸送與圖利。如今內政部明明深知會議無效，竟還想將8場程序違法的會議結果，強行送交大會闖關。呼籲內政部、相關會議主席、吳明昌張桂鳳，切勿讓本案違法過關，否則未來恐將觸犯圖利罪，成為下一個吳乃仁。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表，「土地徵收條例」要求徵收土地應評估公益性及必要性，並依社會、經濟、文化及生態、永續發展等因素進行綜合分析。高雄新市鎮最初計畫人口為24萬人，2021年 11 月下修為17萬人，其中第1期發展區人口目標為5.4萬人，但實際進駐人口卻僅約8000人。此外，高雄全市空屋已超過13萬戶，第3期發展區鄰近的空屋也近1.8萬戶。政府在遠超過實際需求的情況下，還要透過區段徵收蓋住宅，既欠缺必要性，亦不利於整體的經濟發展。

記者會結束後，民間團體將「圖利罪公開預警信」及其他相關違法事證，以公文形式遞交至內政部政風處、內政部國土管理署、法務部廉政署、法務部調查局及台糖公司董事長吳明昌手中。並訴求立即撤銷 6月24日內政部土徵大會的違法、圖利會議，重開專案小組會議，並保留本案154公頃泛公有森林綠地，改畫設為公園用地，不得納入區段徵收開發。