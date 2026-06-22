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日本八王子市長訪高雄 簽署圖書館合作備忘錄

中央社／ 高雄22日電

日本東京都八王子市市長初宿和夫日前首度訪問高雄，除拜會高雄市長陳其邁，並簽署圖書館合作備忘錄，盼未來進一步拓展閱讀與文化合作，讓雙城情誼深入市民生活。

高雄市與日本東京都八王子市自2006年締結友好城市，今年適逢締盟20週年。八王子市長初宿和夫6月19日至22日首度訪問高雄，率團參與「2026高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」，並與陳其邁會面。

陳其邁指出，高雄市與八王子市有很深的羈絆，八王子市多年來不僅採購高雄鳳梨作為38所國中營養午餐食材，也將高雄納入教材內容，讓青年世代從小認識彼此的城市文化與特色，成為台日地方交流的典範。

初宿和夫表示，此次是他就任後首次出訪，也是首次訪問台灣，特別選擇來到高雄，紀念兩市20年的珍貴友誼。他提到，高雄學生多年來受邀參與八王子祭演出，已成為活動亮點，今年2月東京都立大學男子啦啦隊MAXONS參與高雄冬日遊樂園演出，也獲得熱烈迴響，更拉近雙方市民的距離。

高雄市政府行政暨國際處今天透過新聞稿指出，此次會面，除了雙方共同見證兩市20年友誼的重要里程碑，並簽署圖書館合作備忘錄，在教育、農產推廣及節慶交流基礎上，進一步拓展閱讀與文化合作。

訪團此行也參訪高雄市立圖書館總館、衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心及駁二藝術特區等重要場館，了解高雄近年文化建設與城市轉型成果。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，八王子市圖書館是高市圖首個簽署合作備忘錄的日本公共圖書館，未來雙方將推動館藏資源交流、館員專業合作及閱讀推廣活動，深化兒童閱讀、青少年國際交流等面向合作。

日本 高雄 陳其邁

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