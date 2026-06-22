美濃大峽谷之後廢清法三讀通過 柯志恩：盼土石採取法也能盡速通過

高雄陸續爆發美濃大峽谷、馬頭山廢棄物、月世界垃圾山等案，廢棄物清理法及土石採取法修法聲浪高漲。立委柯志恩表示，廢清法上周三讀通過，此次導入科技執法，主管機關可以運用電子圍籬與其他科技工具，掌握廢棄物流向，避免偏鄉成為漏洞；希望土石採取法也能盡速三讀通過，以加重罰鍰及納入刑責。

國民黨高雄市長參選人柯志恩指出，美濃大峽谷出現怵目驚心的巨大坑洞，砂石車持續進出，農地遭到破壞，又有廢土、廢棄物遭回填。鄉親早已反映、違法事實早已浮現，卻遲遲沒有被制度即時接住。

柯分析，大峽谷第一個層次問題是「前端怎麼被挖出來」，未經許可採取土石、盜採砂石、破壞農地與國土，若不法業者靠盜採砂石獲取暴利，只面對不痛不癢的罰鍰，很難真正產生嚇阻效果，這是「土石採取法」要處理的問題。

第二個層次問題是「後端又被倒進去什麼」，坑洞後續被拿來回填、堆置營建廢棄物或其他廢棄物會涉及「廢棄物清理法」的問題，包括非法清除、非法處理、流向追查、環境復原與責任追究。

柯志恩肯定廢清法三讀通過，它回應了地方鄉親與社會長期以來對環境治理的期待。她說，這次修法導入科技執法，且加重環境犯罪刑責，過去很多非法棄置案件，都發生在偏僻地區、夜間時段，只能靠民眾冒壓力檢舉，政府不能等到土地被破壞、垃圾被埋下去才開始追查。

柯強調，廢清法三讀通過是台灣環境治理往前走的重要一步，但不是終點，因為它補強的是廢棄物非法棄置、回填、流向管控與環境復原，但像美濃大峽谷這類案件，更前端的盜採砂石、非法挖掘與坑洞形成，同樣必須補上制度漏洞，她已針對「土石採取法」第36條提出修正草案，主張大幅提高未經許可採取土石的罰鍰，並補上陸域盜採砂石的刑責漏洞。