島嶼天空號郵輪掛靠馬公港 遊客晚間海上賞花火

卡莉多麗郵輪公司旗下的「島嶼天空號」郵輪今天再度掛靠馬公港，展開澎湖環島之旅，晚間駛離時，遊客將在郵輪觀賞海上花火，這也是該郵輪今年2度造訪澎湖。

台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處表示，卡莉多麗郵輪公司旗下的「島嶼天空號（ISLANDSKY）」郵輪，昨天自台中港出發，今天清晨靠泊馬公港1號碼頭，展開為期半天的本島遊程，晚間在海上欣賞美麗花火後，將開往高雄，再前往菲律賓巴丹島。

港務公司指出，「島嶼天空號」郵輪總噸位4200噸，船長約90.6公尺，可搭載118名旅客，這是繼今年4月6日首航掛靠馬公港後，再度靠泊馬公港，帶來國際遊客。

港務公司表示，澎湖今年預計迎接5艘郵輪、7航次，目前已有「阿曼達號」、「領航星號」及「島嶼天空號」郵輪4航次掛靠馬公港，接下來還有「領航星號」、「奧德賽號」及「海洋富士號」等郵輪。