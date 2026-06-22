獨／愛文芒果攻占巴黎精品超市成精品 天價開賣兩天完售

台灣芒果今年首度成功銷往法國打進當地高端通路市場，自然屋集團副董事長翁愷莉表示，這項成果並非政府委託或專案合作，是公司歷時多年與歐洲貿易夥伴共同開發歐洲市場成果，台灣芒果去年通過歐盟檢疫標準，今年正式進軍法國後，獲市場回響，吸引德國、英國、義大利、荷蘭、比利時與捷克等多國貿易商主動洽詢合作。

台灣愛文芒果進軍法國巴黎最頂級老佛爺（拉法葉）百貨公司超市，日前一公斤59.9歐元（折合台幣2200元），二天完售，20日起，每公斤漲到99.9歐元（折合台幣3621.87元），翁愷莉說，一開始進入市場有推廣行銷價格，現今漸恢復到市場價格。

翁愷莉表示，自然屋長期與全台符合條件農民合作，並非僅與單一合作社配合。歐盟對農藥殘留、植物檢疫及蟲害管理要求堪稱全球最嚴格，歐洲合作貿易商多年來表達對台灣芒果高度興趣，但過去因檢疫限制無法輸入。去年台灣芒果獲准輸歐後，公司展開布局，與農民共同建立符合歐盟要求生產及供應體系。

為確保品質，芒果採收後須經預冷、蒸熱處理及檢疫程序，全程維持冷鏈運輸。翁愷莉說，歐洲市場門檻高，外銷成本遠高於其他市場，最大成本是空運費。芒果出口歐洲為例，每公斤運輸成本近400元，加上包裝、棧板及全程冷鏈管理，成本可觀，以五公斤的芒果來算，須多增加一公斤，六公斤的運費來支應。但也因嚴格把關品質，台灣芒果在歐洲被視為精品級水果。

出口歐盟台灣芒果，跟農民收購價格方面，翁愷莉表示，公司為保障農民權益，提供優於市場行情價格，出貨前預先支付部分款項作為保障。依據果實規格不同，以高於「時價」40%採購，建立與農民長期穩定合作。

外界關注關稅，翁愷莉表示，歐洲進口關稅由當地貿易商負擔，合作夥伴對台灣水果價格本就有所認知。她指出，台灣水果與東南亞、非洲及南美競爭對手相比，本來就屬高價產品，看重的是品質與市場定位。

翁愷莉透露，法國市場開拓至少歷經三年努力。法國被視為美食之都，也是歐洲重要水果集散地，若能獲法國市場認可，有助擴大歐洲布局。首批外銷法國後，市場反應優於預期，不少歐洲貿易商主動聯繫洽談，訂單持續增加。

她表示，目前歐洲市場仍以品質優先，不急於衝量，先在歐洲市場建立口碑與信任，再逐步擴大出貨規模。除法國外，今年也陸續拓展歐洲其他國家市場，結合全台各產區符合歐盟標準農民共同供應，包括高雄、台南、嘉義、雲林與台東等地都有農民合作。

台灣愛文芒果進軍法國巴黎最頂的老佛爺（拉法葉）百貨公司超市，日前每公斤59.9歐元（折合台幣2200元)，二天完售，20日起，每公斤上升到99點9歐元（折合台幣3621點87元）。圖／自然屋集團提供

屏東縣議員許展維說，他旅居法國友人在法國百貨超市買到台灣愛文芒果。圖／縣議員許展維提供

台灣愛文芒果進軍法國巴黎最頂的老佛爺（拉法葉）百貨公司超市，日前每公斤59.9歐元（折合台幣2200元)，二天完售，20日起，每公斤漲到99點9歐元（折合台幣3621點87元），6月2日在屏東封櫃。圖／取自周春米IG

台灣愛文芒果進軍法國巴黎最頂的老佛爺（拉法葉）百貨公司超市，日前每公斤59.9歐元（折合台幣2200元)，二天完售，20日起，每公斤漲到99點9歐元（折合台幣3621點87元）。圖／自然屋集團提供