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國一楠梓匝道改善前 交通陷黑暗期

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

台積電高雄楠梓產業園區晶圓廠施作中，行政院已核定新闢中山高楠梓匝道等交通改善工程，通車前出現交通黑暗期，高達兩百輛砂石車及工程車壅塞在省道台一線高楠公路一○○三巷一帶，交通嚴重打結，上班族叫苦連天。市府表示，道路拓寬工程預計七月完工，可改善車流壅塞現象。

高楠公路日前早上六點出現大量砂石車載運土石通往台積電廠區，大車占據慢車道等待右進高楠公路一○○三巷，尖峰時段車流動彈不得，上班族批「平常兩分鐘路程，變成一小時」。

警方解釋，因日前連日大雨，楠梓園區施工土石在放晴後加緊運輸，幾小時內逾兩百輛砂石車湧入園區造成交通打結。

市議員陳善慧指出，捷運油廠國小站、楠陽路往國一交流道、翠華路往國十交流道等路段常塞車。楠梓區金田里長邱世宗說，高速公路車流回堵平面車道，常造成後勁地區交通壅塞，上班需提早出門。

市府交通局、工務局說明，楠梓產業園區周邊十九處路口已導入智慧號誌系統，尖峰時段平均車速提升三成以上；「高楠公路一○○三巷便道開闢工程」完工後，路面會由廿一點三公尺拓寬至卅公尺，新設雙向各三點五公尺寬混合車道，煉油廠前平交道也會一併拓寬。

行政院已核定一百五十五億元國道一號楠梓聯絡道工程，將增設中山高楠梓匝道、園區聯絡道和台一線上下匝道，日後車輛能直達國一，並減少高楠公路百分之廿四車流、約一千五百輛重車，預計二○二八年底通車。

車道 上班族 台積電 行政院 晶圓廠

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