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澎湖濃霧影響交通…加開班機與軍機疏運 內海2艘漁船撞上大橋墩
澎湖今天清晨濃霧，國內各航線有6班航機取消，加開航班與軍機疏運；澎湖內海域有2艘漁船分別撞上橋墩和擱淺，所幸未傳出人員傷亡。
澎湖今天清晨霧鎖，導致國內各航線有6個航班先後取消，影響端午連假返台的民眾，機場出現候補人潮，除了正常班機的零星候補外，立委楊曜與澎湖縣政府出面協調爭取，立榮在晚間加飛9時40分、華信10時5分則改以738大型客機來疏運至台北，國軍130軍機在下午4時40分投入高雄1航次來疏運，海運方面則正常。
清晨濃霧時，澎湖內海域有2漁船，在分別前往馬公銷售漁貨的往返途中，因視線不清，意外撞上大橋墩與擱淺在淺礁區，2漁船受損，船上共有9位船員，在警消與友船協助拖返西嶼船塢修護。
澎湖氣象站表示，澎湖地區今天凌晨這場濃霧，可能因海面暖空氣與冷海水相互交會，加上吹南風影響，能見度不到100公尺，直至上午7時後，氣溫回升，濃霧逐漸退散。
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