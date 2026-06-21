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影／金牌部長李洋、安芝儇助陣 陳其邁率高雄隊奪得愛河龍舟賽冠軍
「2026 高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」今天下午進行國際隊友誼賽，高雄市長陳其邁任內最後一次帶領市府龍舟隊迎戰國際隊伍，邀請人氣啦啦隊員安芝儇及奧運金牌選手、運動部長李洋來助陣，他在賽前對奪冠深具信心，最終以2分40秒成績輾壓其他對手，輕鬆贏得今年冠軍。
高雄愛河在19日至21日舉辦龍舟賽，今年共吸引192支國內外隊伍、超過4000名選手參賽。運發局表示，今年總獎金120萬元，參賽總人數相較去年增加兩成，參與人數創新高。
國際友誼賽今天下午登場，市長陳其邁率領局處首長組成高雄隊下場比賽，市府隊迎戰去年龍舟亞軍、美國在台協會高雄分處隊，以及日本台灣交流協會高雄事務所A隊與國際友好城市所組成的龍舟隊。
市長陳其邁表示，去年市府隊禮讓高市議會隊奪得冠軍，今年他們大概怕輸，所以不太敢來參加，這一次特別請金牌部長李洋來幫龍舟賽加油，市府隊對奪冠深具信心。議長康裕成解釋，今年議會未參加是因為前往美國參加波特蘭玫瑰花節龍舟賽，沒有怯戰。
比賽展開後，市長陳其邁擔任奪旗手，人氣啦啦隊員安芝儇負責打鼓提振士氣，運動部長李洋則是第一划槳手，眾人同舟一心，最後以2分40秒70成績抵達終點站，遙遙領先其他三支隊伍。
此外，今年龍舟競賽發生一起爭議，昨晚第69場次競賽時發生船隻碰撞，事後被撞船隻選手在網路發文抱怨，依規定事故隊伍應該取消比賽資格，主辦單位卻決議重新比賽，質疑處理不公。
運發局回應，經洽裁判長表示，初步判定為舵架發生鬆脫，導致船身偏移而發生兩水道船隻碰撞，因各船隻未超過50公尺，「依競賽規程」召回重賽。
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