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高雄台積電新增國一匝道「陷2年交通黑暗」 市府優先開闢高楠公路便道

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
行政院核定155億元「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」增加國道一號楠梓匝道，但2028年通車前卻陷入2年交通黑暗期，地方抱怨平時通勤有大量工程車占據道路。記者宋原彰／攝影
行政院核定155億元「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」增加國道一號楠梓匝道，但2028年通車前卻陷入2年交通黑暗期，地方抱怨平時通勤有大量工程車占據道路。記者宋原彰／攝影

台積電進駐高雄楠梓產業園區設置5座晶圓廠，工程加緊施作，為解決交通需求，行政院核定155億元「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」增加國道一號楠梓匝道，但2028年通車前卻陷入2年交通黑暗期，日前高達200輛土方砂石車壅塞在台1線高楠公路1003巷前，交通嚴重打結，當地抱怨平時通勤已有大量台積電工程車占據道路，叫苦連天。

行政院今年3月宣布核定155億元國道1號楠梓聯絡道工程，改善楠梓園區聯外交通，建構跨後勁溪和台鐵的高架道路，增設國道一號楠梓匝道、園區連絡道和台一線上下匝道，預計2028年底通車，不僅園區車輛能透過聯絡道直達國1，台1線高楠公路也能減少24％車流、約1500輛重車，不過長達2年的交通黑暗仍引發民怨。

高雄台1線高楠公路南向慢車道日前早上6點出現大量砂石車載運土石往台積電廠區，大量大車佔據慢車道欲右進高楠公路1003巷，擋住後方車流，尖峰時段車流動彈不得，上班族批「平常2分鐘路程，變成1小時」。警方解釋，因日前連日大雨，楠梓園區施工土石在放晴後加緊運輸，幾小時內逾200輛砂石車湧入園區，釀1003巷交通打結。

臉書「高雄好過日」表示，高屏二快通車後車流會在楠梓園區匯入，間接帶入國道七號車流，楠梓園區往北即為橋頭園區，周邊交通已常態性壅塞，將成為高雄國道最大瓶頸點，距離台積電最近的油廠國小捷運旅運量已明顯上升，未來園區員工應盡量使用大眾運輸，並加強接駁量能，讓周邊交通更順暢。

此外，因應台積電廠區施工，高市府在翠華路、左楠路口，北向道路將原先慢車道隔出右轉專用道和機慢車道，分流大車與機車，但機車行駛空間壓縮後又設置軟桿強制分流，年初啟用後屢有事故，交通局表示已加強夜間照明，園區單位會派員在右轉道協助引導。

市議員陳善慧指出，台積電5座廠預計明年全面營運，楠梓區多地交通壅塞，捷運油廠國小站一帶、楠陽路往國1交流道、翠華路往國10交流道等路段常塞車；金田里里長邱世宗說，後勁地區道路常壅塞，高速公路車流回堵到平面車道，居民需提早出門才能避免上班遲到。

交通局表示，楠梓產業園區周邊19處路口已導入智慧號誌系統，尖峰時段平均車速提升3成以上，也增加捷運站出口共享運具，並規畫園區接駁車；工務局表示，目前「高楠公路1003巷便道開闢工程」進度已達94％，正配合台電和瓦斯管線切換，預計7月底完工，屆時道路由現行21.3公尺拓寬為30公尺，新設雙向各3.5公尺寬混合車道，煉油廠前平交道也一併拓寬，大幅改善當地居民通行，和園區進出需求。

高雄台1線高楠公路南向慢車道日前早上6點出現大量砂石車載運土石往台積電廠區，大量大車佔據慢車道欲進入高楠公路1003巷，尖峰時段導致通勤車流動彈不得。圖／民眾提供
高雄台1線高楠公路南向慢車道日前早上6點出現大量砂石車載運土石往台積電廠區，大量大車佔據慢車道欲進入高楠公路1003巷，尖峰時段導致通勤車流動彈不得。圖／民眾提供

高雄 台積電 行政院 台鐵

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