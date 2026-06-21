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高雄龍舟賽「撞船」爭議…主辦遭質疑處理不當 運發局：50公尺內可重比

中央社／ 高雄21日電
高雄愛河龍舟賽昨天有一艘龍舟偏移航道撞擊另一艘龍舟，裁判指示重新比賽，讓遭撞選手不滿，認應取消資格；對此，高雄市運發局說明，因各船隻距離起點未超過50公尺，依規召回重賽。划龍舟示意圖。圖／AI生成
高雄愛河龍舟賽昨天有一艘龍舟偏移航道撞擊另一艘龍舟，裁判指示重新比賽，讓遭撞選手不滿，認應取消資格；對此，高雄市運發局說明，因各船隻距離起點未超過50公尺，依規召回重賽。划龍舟示意圖。圖／AI生成

高雄愛河龍舟賽昨天有一艘龍舟偏移航道撞擊另一艘龍舟，裁判指示重新比賽，讓遭撞選手不滿，認應取消資格；對此，高雄市運發局說明，因各船隻距離起點未超過50公尺，依規召回重賽。

有網友在社群平台發文指出，賽前有宣導舵手出船前要確認槳是否正常，撞船隊伍取消資格；結果比賽發生撞船後，卻是「因器材問題，50公尺內可以重比。」

網友說，提出申訴時，卻被反問「第2趟有撞到嗎？是不是也正常比完了？」質疑有人受到驚嚇、有人受傷，「為什麼還要選手在這種狀況下回去重比」，最後是對手主動表示撞船應失去資格願棄賽，但網友認為主辦單位處理態度不當。

對此，高雄市運發局今天回應表示，發生碰撞為昨天第69場次，經洽裁判長（組）表示，此為兩水道船隻發生碰撞，初步判定為舵架發生鬆脫，導致船身偏移而發生碰撞，起點裁判發現，因各船隻未超過50公尺，「依競賽規程」於是召回重賽。

運發局表示，賽後隊伍立即向裁判組了解狀況，裁判組也有當場向隊伍說明，針對隊伍提出爭議，目前裁判組正蒐集相關畫面資訊，進行後續賽程規劃。

高雄 龍舟賽

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